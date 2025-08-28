Почему Мексика собирается повысить тарифы?

Повышение пошлин на китайский импорт должно защитить мексиканских производителей от дешевых товаров и удовлетворить давнее требование президента США Дональда Трампа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Тарифы прежде всего могут вырасти на текстиль, автомобили и пластик из Китая. Впрочем, по данным источников, повышение пошлин может коснуться и других азиатских стран.

Точные ставки повышенных тарифов пока неизвестны и могут измениться. Их должен утвердить парламент.

Однако партия президента Клавдии Шейнбаум вместе с союзниками имеет две трети в обеих его платах, поэтому разработанный ее администрацией проект вряд ли претерпит значительные изменения.

Важно! Повышенные ставки тарифов для Китая позволяют Мексике сократить дефицит государственного бюджета, который в прошлом году достиг рекордных показателей впервые с 1980-х годов.

Почему США давят на Мексику?

Белый дом с начала 2025 года давит на Мексику, призывая повысить тарифы на импорт из Китая, как это сделали США.

В ответ мексиканские чиновники разработали концепцию "Крепость Северная Америка”, по которой поставки из Китая должны ограничить, а торговое сотрудничество между США, Мексикой и Канадой усилить.

Также страны собираются пересмотреть соглашение о свободной торговле, которое заключили во времена первого пребывания Трампа на посту президента США.

Давление со стороны Вашингтона объясняется тем, что китайские товары, которые заходят в Мексику, впоследствии часто оказываются на американском рынке,

В частности, сегодня Мексика является крупнейшим в мире импортером китайских автомобилей.

Важно! Аналитики отмечают, что новые тарифы на продукцию из Китая должны быть достаточно высокими, чтобы мексиканские товары могли конкурировать с импортными. Иначе они будут иметь лишь частичный эффект.

Отношения США и Мексики: что известно?