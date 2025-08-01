Что известно о соглашении между США и Мексикой?

Заключение соглашения со страной имеет некоторые отличия по сравнению с другими из-за сложности и одновременно стратегичности пограничного вопроса, пишет 24 Канал со ссылкой на Трампа в Truth Social.

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Я только что завершил телефонный разговор с Президентом Мексики Клаудией Шейнбаум, который прошел очень успешно, ведь мы все лучше узнаем и понимаем друг друга,
– сообщил Дональд Трамп.

Он отметил, что государства договорились о продлении на 90 дней действующего соглашения, которое действовало в последнее время. В частности, Мексика и в дальнейшем будет платить:

  1. 25% тариф на фентанил;
  2. 25% тариф на автомобили;
  3. 50% тариф на сталь, алюминий и медь.

Кроме того, Мексика согласилась немедленно отменить свои нетарифные барьеры в торговле, которых, согласно словам президента США, было немало.

Мы будем вести дальнейшие переговоры с Мексикой в течение следующих 90 дней с целью подписания торгового соглашения в этот период или позже,
– объявил американский лидер.

Во встрече приняли участие:

  • вице-президент Джей Ди Вэнс;
  • министр финансов Скотт Бессент;
  • госсекретарь Марко Рубио;
  • министр торговли Говард Латник;
  • торговый представитель США;
  • посол Джемисон Грир;
  • руководитель аппарата Сьюзи Уайлс;
  • заместитель руководителя аппарата по политике и советник по вопросам безопасности родины Стивен Миллер.

Важно! Трамп отметил, что сотрудничество на границе будет продолжаться и в дальнейшем – во всех аспектах безопасности, включая наркотики, распространение наркотиков и незаконную иммиграцию в США.

Что говорят в Мексике?

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что имела очень хороший телефонный разговор с Трампом. Она отметила, что удалось избежать повышения пошлин, которое было анонсировано 1 августа. В частности Мексика получила 90 дней для того, чтобы путем диалога построить долгосрочное соглашение.