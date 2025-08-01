Що відомо про угоду між США та Мексикою?

Укладення угоди з країною має деякі відмінності порівняно з іншими через складність і водночас стратегічність прикордонного питання, пише 24 Канал з посиланням на Трампа у Truth Social.

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Я щойно завершив телефонну розмову з Президентом Мексики Клаудією Шейнбаум, яка пройшла дуже успішно, адже ми дедалі краще пізнаємо та розуміємо одне одного,
– повідомив Дональд Трамп.

Він зазначив, що держави домовилися про продовження на 90 днів чинної угоди, яка діяла останнім часом. Зокрема, Мексика й надалі сплачуватиме:

  1. 25% тариф на фентаніл;
  2. 25% тариф на автомобілі;
  3. 50% тариф на сталь, алюміній і мідь.

Крім того, Мексика погодилася негайно скасувати свої нетарифні бар'єри в торгівлі, яких, згідно зі словами президента США, було чимало.

Ми вестимемо подальші перемовини з Мексикою протягом наступних 90 днів із метою підписання торговельної угоди у цей період або пізніше,
– оголосив американський лідер.

У зустрічі взяли участь:

  • віцепрезидент Джей Ді Венс;
  • міністр фінансів Скотт Бессент;
  • держсекретар Марко Рубіо;
  • міністр торгівлі Говард Латнік;
  • торговий представник США;
  • посол Джемісон Грір;
  • керівниця апарату Сьюзі Вайлс;
  • заступник керівника апарату з політики та радник з питань безпеки батьківщини Стівен Міллер.

Важливо! Трамп наголосив, що співпраця на кордоні триватиме й надалі – у всіх аспектах безпеки, включаючи наркотики, розповсюдження наркотиків та незаконну імміграцію до США.

Що кажуть у Мексиці?

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум повідомила, що мала дуже гарну телефонну розмову з Трампом. Вона відзначила, що вдалося уникнути підвищення мит, яке було анонсовано 1 серпня. Зокрема Мексика отримала 90 днів для того, щоб шляхом діалогу побудувати довгострокову угоду.