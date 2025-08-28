Чому Мексика збирається підвищити тарифи?

Підвищення мит на китайський імпорт має захистити мексиканських виробників від дешевих товарів та задовольнити давню вимогу президента США Дональда Трампа, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Тарифи передусім можуть зрости на текстиль, автомобілі та пластик з Китаю. Втім, за даними джерел, підвищення мит може торкнутися й інших азійських країн.

Точні ставки підвищених тарифів наразі невідомі й можуть змінитися. Їх має затвердити парламент.

Однак партія президентки Клавдії Шейнбаум разом із союзниками має дві третини в обох його платах, тож розроблений її адміністрацією проєкт навряд зазнає значних змін.

Важливо! Підвищені ставки тарифів для Китаю дозволяють Мексиці скоротити дефіцит державного бюджету, який минулого року сягнув рекордних показників вперше з 1980-х років.

Чому США тиснуть на Мексику?

Білий дім з початку 2025 року тисне на Мексику, закликаючи підвищити тарифи на імпорт з Китаю, як це зробили США.

У відповідь мексиканські чиновники розробили концепцію "Фортеця Північна Америка”, за якою поставки з Китаю мають обмежити, а торгівельну співпрацю між США, Мексикою та Канадою посилити.

Також країни збираються переглянути угоду про вільну торгівлю, яку уклали за часів першого перебування Трампа на посту президента США.

Тиск з боку Вашингтона пояснюється тим, що китайські товари, які заходять у Мексику, згодом часто опиняються на американському ринку,

Зокрема, сьогодні Мексика є найбільшим у світі імпортером китайських автомобілів.

Важливо! Аналітики наголошують, що нові тарифи на продукцію з Китаю повинні бути достатньо високими, щоб мексиканські товари могли конкурувати з імпортними. Інакше вони матимуть лиш частковий ефект.

Відносини США та Мексики: що відомо?