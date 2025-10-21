В России углубляется кризис в металлургии. Однако из крупнейших сталелитейных компаний страны – "Северсталь" – теряет прибыли и спрос на свою продукцию.

Какие убытки у российской компании?

В III квартале "Северсталь", которая принадлежит российскому миллиардеру Алексею Мордашову, получила втрое меньшую прибыль, чем в прошлом году – 12,99 миллиардов рублей, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание The Moscow Times.

По итогам 9 месяцев 2025 года прибыль компании упала на 57%.

Выручка "Северстали" сократилась на 18% за один квартал, а за 9 месяцев года – на 14%.

Уменьшился и свободный денежный поток предприятия, то есть средства, которые составляют разницу между расходами и прибылью. В 2025 году он стал отрицательным: "Северсталь" с января по сентябрь оказалась в минусе на 21,24 миллиарда рублей.

Иначе говоря, "Северсталь" теряла около 2,3 миллиарда рублей ежемесячно,

– отмечает издание.

Не спасает от кризиса и "денежная подушка" компании, поскольку от начала 2025 года она уменьшилась едва ли не вдвое – с 128,5 до 72,2 миллиарда рублей.

Кризисные тенденции в российской и мировой металлургии продолжают нарастать,

– подтвердил неутешительную ситуацию гендиректор "Северстали" Александр Шевелев.

Руководитель отметил, что кризис связан с тотальным падением спроса на металлургическую продукцию, которое уже достигло 15% и продолжает расти. К тому же снижается деловая активность во всех ключевых отраслях, на которые ориентируется металлургическая отрасль.

Стоит знать! На "Северсталь" приходится 14% всей выплавки стали в России. Однако из-за значительных убытков компания в 2025 году снова не выплатит своим акционерам дивиденды.

Какова ситуация в металлургии России?

Российская металлургическая отрасль в 2025 году переживает глубочайший кризис с начала полномасштабного вторжения в Украину, отмечает Центр противодействия дезинформации. Представители отрасли уже жалуются, что ситуацию уже можно сравнить с кризисными явлениями 1990-х.

Российские металлурги потеряли треть экспорта в прошлом году и смогли продать за границу только 20 миллионов тонн своей продукции.

В июле 2025 года Росстат зафиксировал падение производства в металлургии на уровне 10,2% в годовом измерении.

Крупнейшие производители металлургической продукции терпят миллиардные убытки:

Магнитогорский металлургический комбинат уменьшил выпуск стали на 18%;

"Мечел" сократил продажи на 11%;

Трубная металлургическая компания потеряла до 22% продаж.

Важно! Среди главных причин кризиса в металлургии называют ограничения западных санкций, потерю внешних рынков и падение спроса на внутреннем.

Какие последствия кризиса в металлургии?