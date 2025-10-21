Кризис нарастает: одна из ключевых сталелитейных компаний России потеряла большинство прибыли
- "Северсталь" в ІІІ квартале 2025 года получила втрое меньшую прибыль, чем в прошлом году, уменьшив выручку на 18% за квартал.
- В металлургии России кризис углубляется из-за санкций и падения спроса, что привело к сокращению экспорта на треть и потерям рабочих мест на заводах.
В России углубляется кризис в металлургии. Однако из крупнейших сталелитейных компаний страны – "Северсталь" – теряет прибыли и спрос на свою продукцию.
Какие убытки у российской компании?
В III квартале "Северсталь", которая принадлежит российскому миллиардеру Алексею Мордашову, получила втрое меньшую прибыль, чем в прошлом году – 12,99 миллиардов рублей, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание The Moscow Times.
Смотрите также Дроновая атака поразила крупнейший газоперерабатывающий завод России: прием газа прекратили
- По итогам 9 месяцев 2025 года прибыль компании упала на 57%.
- Выручка "Северстали" сократилась на 18% за один квартал, а за 9 месяцев года – на 14%.
Уменьшился и свободный денежный поток предприятия, то есть средства, которые составляют разницу между расходами и прибылью. В 2025 году он стал отрицательным: "Северсталь" с января по сентябрь оказалась в минусе на 21,24 миллиарда рублей.
Иначе говоря, "Северсталь" теряла около 2,3 миллиарда рублей ежемесячно,
– отмечает издание.
Не спасает от кризиса и "денежная подушка" компании, поскольку от начала 2025 года она уменьшилась едва ли не вдвое – с 128,5 до 72,2 миллиарда рублей.
Кризисные тенденции в российской и мировой металлургии продолжают нарастать,
– подтвердил неутешительную ситуацию гендиректор "Северстали" Александр Шевелев.
Руководитель отметил, что кризис связан с тотальным падением спроса на металлургическую продукцию, которое уже достигло 15% и продолжает расти. К тому же снижается деловая активность во всех ключевых отраслях, на которые ориентируется металлургическая отрасль.
Стоит знать! На "Северсталь" приходится 14% всей выплавки стали в России. Однако из-за значительных убытков компания в 2025 году снова не выплатит своим акционерам дивиденды.
Какова ситуация в металлургии России?
Российская металлургическая отрасль в 2025 году переживает глубочайший кризис с начала полномасштабного вторжения в Украину, отмечает Центр противодействия дезинформации. Представители отрасли уже жалуются, что ситуацию уже можно сравнить с кризисными явлениями 1990-х.
- Российские металлурги потеряли треть экспорта в прошлом году и смогли продать за границу только 20 миллионов тонн своей продукции.
- В июле 2025 года Росстат зафиксировал падение производства в металлургии на уровне 10,2% в годовом измерении.
Крупнейшие производители металлургической продукции терпят миллиардные убытки:
- Магнитогорский металлургический комбинат уменьшил выпуск стали на 18%;
- "Мечел" сократил продажи на 11%;
- Трубная металлургическая компания потеряла до 22% продаж.
Важно! Среди главных причин кризиса в металлургии называют ограничения западных санкций, потерю внешних рынков и падение спроса на внутреннем.
Какие последствия кризиса в металлургии?
Из-за резкого сокращения спроса на металл, высокие процентные ставки по кредитам и общее ухудшение финансовых показателей большинство металлургических предприятий в России вынуждены сокращать штат.
Как отмечает Reuters, под сокращение прежде всего попадает вспомогательный персонал. Также часть предприятий рассматривает вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю, по примеру крупнейших автопроизводителей.
В металлургической отрасли сейчас наблюдается переизбыток рабочей силы, но компании пока стараются избегать массовых увольнений.