Повлияет ли война в Израиле на финансовую помощь Украине

Палестинцы нарушили границы Израиля. Из-за этого террористического акта и начала новой фазы активной израильско-палестинской войны Украина может получить меньшую международную помощь.

Как влияет ситуация в Израиле на Украину

В 2024 году Украина ожидает новую волну международной помощи МВФ и Европейской комиссии. Однако из-за недавнего вторжения палестинцев в Израиль все может измениться. Руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ – Даниил Гетманцев сообщил, что потребность украинского бюджета сейчас составляет 42 миллиарда долларов, сообщает 24 Канал.

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Даниил Гетманцев Руководитель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике ВРУ Бюджет-2024 мы собираем на нужды безопасности и обороны от имеющихся у них нужд только 93% налогами и сборами. Все остальное мы ссужаем. Всё остальное мы получаем грантами. Но все это – не гарантированные поступления. Мы имеем на следующий год 9 миллиардов от Еврокомиссии гарантированных поступлений, у нас есть 2 миллиарда от МВФ при продолжении программ, на что мы надеемся.

Именно вопрос негарантированных средств может стать проблемой для Украины. Гетманцев отмечает, что дальнейшее обострение ситуации в мире определяет вектор новых приоритетов для международных лидеров. Эмиссия гривны, при реализации наиболее негативного сценария, более чем реальна.

Фактически единственные источники, на которые мы можем рассчитывать, это налоги и сборы. Это те 93% от 42 миллиардов долларов, которые нуждаются в безопасности и обороне. Известны только два пути: это – эмиссия и секвестр.

– отмечу Гетманцев

Если возникнет ситуация, когда придется сократить бюджет, это гарантированное понижение расходов на оборонный сектор. Пострадает в таком случае и социальная сфера.