Международные кредиторы согласились отсрочить погашение долгов Украины

"Как официальные двусторонние кредиторы Украины мы намерены согласовать остановку обслуживания долга Украины с 1 августа 2022 года до конца 2023 года, с возможностью дополнительного года", – цитирует Reuters кредиторов.

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Также они призвали владельцев облигаций согласиться с просьбой Украины об отсрочке платежей.