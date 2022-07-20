Международные кредиторы согласились отсрочить погашение долгов Украины
20 июля 2022 , 15:52Читати новину українською
Источник:Reuters
Международные кредиторы Украины согласились отсрочить евробонды и призвали всех других официальных кредиторов быстро договориться с Украиной о приостановке обслуживания долга.
"Как официальные двусторонние кредиторы Украины мы намерены согласовать остановку обслуживания долга Украины с 1 августа 2022 года до конца 2023 года, с возможностью дополнительного года", – цитирует Reuters кредиторов.
Читайте также Креативные трейдеры: как получить мерч за идею
Также они призвали владельцев облигаций согласиться с просьбой Украины об отсрочке платежей.