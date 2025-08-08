Международные резервы Украины по состоянию на 1 августа текущего года, по предварительным данным, составляли 43 030,8 миллиона долларов США. В июле они уменьшились на 4,5%.

Что происходит с Международными резервами Украины?

Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте, пишет 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.

Читайте также Цены выросли выше прогнозов НБУ: почему так происходит

Операции были частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ). Однако несмотря на уменьшение, объем международных резервов позволяет сохранение устойчивости валютного рынка.

Динамику резервов определял ряд факторов. В частности операции Национального банка на валютном рынке: НБУ в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 3 457,3 миллиона долларов США и выкупил в резервы 0,3 миллиона долларов США. Чистая продажа валюты НБУ в июле составил 3 457,0 миллиона долларов США.

Также следует учитывать поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга. На валютные счета правительства в НБУ в июле поступило 2 122,1 миллиона долларов США, в частности:

1 171,0 миллиона долларов США – от Евросоюза в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

513,2 миллиона долларов США – от МВФ в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF);

414,0 миллиона долларов США – от размещения ОВГЗ;

23,9 миллиона долларов США – через счета Всемирного банка.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 793,0 миллионов долларов США:

638,5 миллиона долларов США – обслуживание и погашение ОВГЗ;

85,1 миллиона долларов США – обслуживание ОВГЗ;

61,2 миллиона долларов США – обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

7,1 миллиона долларов США – обслуживание долга перед ЕС;

1,1 миллиона долларов США – уплата другим кредиторам.

Кроме того, Украина оплатила Международному валютному фонду 2,6 миллиона долларов США,

– добавили в НБУ.

Также состоялась переоценка финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют. В июле благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 101,5 миллиона долларов США.

Обратите внимание! Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,7 месяца будущего импорта