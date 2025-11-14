Скандал в энергетике и репутация Украины: потеряет ли государство внешнюю помощь из-за коррупции
- Международные доноры могут усилить контроль за финансовой помощью Украине, но не прекратят ее из-за коррупционного скандала в Энергоатоме.
- Эксперты считают, что коррупционные разоблачения могут повлиять на репутацию Украины, но риск потери помощи маловероятен.
В Украине прогремел скандал о возможной коррупции в Энергоатоме, в котором фигурируют высшие должностные лица государства. Как это скажется на международной репутации страны и есть ли риск прекращения внешней помощи из-за разоблачения коррупции – рассказываем далее.
Повредят ли коррупционные скандалы получению помощи от доноров?
Международные доноры могут усилить контроль за предоставленными Украине средствами, однако не прекратят финансовую помощь. Разоблачение злоупотреблений на уровне топ-чиновников свидетельствует об уровне работы антикоррупционных органов и способствует доверию к стране. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказал экономист Олег Гетман.
Смотрите также Скандальный тендер на бронежилеты: как компания без опыта выиграла контракт под Миндича
По мнению эксперта Олега Гетмана, скандалы с разоблачением коррупции не поставят под угрозу получение донорской помощи.
После всех коррупционных скандалов, после того, как были вынесены подозрения, мы получили 6 миллиардов евро помощи. Поэтому европейцы нам доверяют. То, что мы делаем в отношении наших топ-коррупционеров, что у нас работает независимая инфраструктура, улучшает доверие к нам. Это реальная рабочая инфраструктура. Коррупция есть во всех странах мира. Просто кто-то с ней не борется, а кто-то имеет возможность даже на уровне топ-коррупционеров сажать за решетку. Поэтому наша страна вошла в клуб стран, которые могут себе это позволить.
Первые сообщения о разоблачении хищения в сфере энергетики появились 10 ноября. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура в рамках операции "Мидас" почти полтора года расследовали дело о схеме вымогательства "откатов" у поставщиков Энергоатома. Объявлены первые подозрения его фигурантам.
В то же время по данным Правительственного портала, 13 ноября в госбюджет Украины поступили 5,9 миллиарда евро от Европейского Союза, которые направят на социальную и оборонную сферы:
- 4,1 миллиарда евро – часть взноса ЕС в рамках инициативы стран G7 ERA;
- 1,8 миллиарда евро кредита в рамках Ukraine Facility.
Демократические страны мира, Европейский Союз, Великобритания, Канада, Америка заинтересованы том, чтобы наша экономика выстояла дольше, чем экономика врага. Поэтому средства нам будут давать в достаточном объеме, но, несмотря на различные последние события, коррупционные истории, будут очень внимательно следить, чтобы они не шли в непонятные направления,
– отмечает экономист Олег Гетман.
Как коррупционные скандалы вредят Украине?
Политолог Игорь Рейтерович озвучивал 24 Каналу мнение о том, что коррупционная схема в энергетике и скандал вокруг нее могут негативно сказываться на репутации Украины. От хода и итогов дела будет зависеть будущая помощь от партнеров.
То, как эта ситуация будет решена, накажут ли виновных, не затянется ли это дело, понесут ли ответственность люди, которые имеют к этому отношение, тоже будет влиять на помощь, которую мы будем получать от наших партнеров,
– подчеркнул политолог.
Сейчас эксперт оценивает риск получить проблемы с помощью от партнеров как маловероятный.
Все те деньги, которые они давали Украине на помощь, как правило, жестко контролировались европейцами через различные структуры. До сих пор я не помню прецедентов обвинений в неправильном распределении, расходах этих средств и тому подобное. Здесь все было в рамках закона и соответствующей процедуры. То есть претензий к Украине не было,
– пояснил политолог.
Что известно о коррупции в Энергоатоме и операции "Мидас"?
10 ноября НАБУ и САП объявили о серии масштабных обысков в рамках операции "Мидас", в рамках которой расследуют масштабную коррупционную схему влияния на государственные стратегические предприятия, в частности Энергоатом.
Работа над операцией продолжалась 15 месяцев. Удалось собрать 1 тысячу часов аудиозаписей и задокументировать деятельность вероятных фигурантов схемы. Среди них – бизнесмен Тимур Миндич, который покинул Украину за несколько часов до обысков, и экс-министр энергетики Герман Галущенко.
По данным следствия, участники схемы практиковали процедуру "шлакбаума" для поставщиков Энергоатома. Они должны были платить "откаты" – от 10% до 15% стоимости контрактов, чтобы избежать блокировки платежей за предоставленные услуги или поставленную продукцию, или лишения статуса поставщика. Полученные средства фигуранты легализовали через "бэк-офис". По оценкам правоохранителей, речь идет об около 100 миллионов долларов США.