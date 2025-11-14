Скандал в энергетике и репутация Украины: потеряет ли государство внешнюю помощь из-за коррупции

В Украине прогремел скандал о возможной коррупции в Энергоатоме, в котором фигурируют высшие должностные лица государства. Как это скажется на международной репутации страны и есть ли риск прекращения внешней помощи из-за разоблачения коррупции – рассказываем далее.

Повредят ли коррупционные скандалы получению помощи от доноров?

Международные доноры могут усилить контроль за предоставленными Украине средствами, однако не прекратят финансовую помощь. Разоблачение злоупотреблений на уровне топ-чиновников свидетельствует об уровне работы антикоррупционных органов и способствует доверию к стране. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказал экономист Олег Гетман.

По мнению эксперта Олега Гетмана, скандалы с разоблачением коррупции не поставят под угрозу получение донорской помощи.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы После всех коррупционных скандалов, после того, как были вынесены подозрения, мы получили 6 миллиардов евро помощи. Поэтому европейцы нам доверяют. То, что мы делаем в отношении наших топ-коррупционеров, что у нас работает независимая инфраструктура, улучшает доверие к нам. Это реальная рабочая инфраструктура. Коррупция есть во всех странах мира. Просто кто-то с ней не борется, а кто-то имеет возможность даже на уровне топ-коррупционеров сажать за решетку. Поэтому наша страна вошла в клуб стран, которые могут себе это позволить.

Первые сообщения о разоблачении хищения в сфере энергетики появились 10 ноября. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура в рамках операции "Мидас" почти полтора года расследовали дело о схеме вымогательства "откатов" у поставщиков Энергоатома. Объявлены первые подозрения его фигурантам.

В то же время по данным Правительственного портала, 13 ноября в госбюджет Украины поступили 5,9 миллиарда евро от Европейского Союза, которые направят на социальную и оборонную сферы:

4,1 миллиарда евро – часть взноса ЕС в рамках инициативы стран G7 ERA;

1,8 миллиарда евро кредита в рамках Ukraine Facility.

Демократические страны мира, Европейский Союз, Великобритания, Канада, Америка заинтересованы том, чтобы наша экономика выстояла дольше, чем экономика врага. Поэтому средства нам будут давать в достаточном объеме, но, несмотря на различные последние события, коррупционные истории, будут очень внимательно следить, чтобы они не шли в непонятные направления,

– отмечает экономист Олег Гетман.

Как коррупционные скандалы вредят Украине?

Политолог Игорь Рейтерович озвучивал 24 Каналу мнение о том, что коррупционная схема в энергетике и скандал вокруг нее могут негативно сказываться на репутации Украины. От хода и итогов дела будет зависеть будущая помощь от партнеров.

То, как эта ситуация будет решена, накажут ли виновных, не затянется ли это дело, понесут ли ответственность люди, которые имеют к этому отношение, тоже будет влиять на помощь, которую мы будем получать от наших партнеров,

– подчеркнул политолог.

Сейчас эксперт оценивает риск получить проблемы с помощью от партнеров как маловероятный.

Все те деньги, которые они давали Украине на помощь, как правило, жестко контролировались европейцами через различные структуры. До сих пор я не помню прецедентов обвинений в неправильном распределении, расходах этих средств и тому подобное. Здесь все было в рамках закона и соответствующей процедуры. То есть претензий к Украине не было,

– пояснил политолог.

Что известно о коррупции в Энергоатоме и операции "Мидас"?