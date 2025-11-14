Скандал в енергетиці й репутація України: чи втратить держава зовнішню допомогу через корупцію

В Україні прогримів скандал щодо можливої корупції в Енергоатомі, у якому фігурують вищі посадовці держави. Як це позначиться на міжнародній репутації країни й чи є ризик припинення зовнішньої допомоги через викриття корупції – розповідаємо далі.

Чи зашкодять корупційні скандали отриманню допомоги від донорів?

Міжнародні донори можуть посилити контроль за наданими Україні коштами, проте не припинять фінансову допомогу. Викриття зловживань на рівні топпосадовців свідчить про рівень роботи антикорупційних органів і сприяє довірі до країни. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Олег Гетман.

На думку експерта Олега Гетмана, скандали викриттям корупції не поставлять під загрозу отримання донорської допомоги.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Після всіх корупційних скандалів, після того, як були винесені підозри, ми отримали 6 мільярдів євро допомоги. Тож європейці нам довіряють. Те, що ми робимо щодо наших топкорупціонерів, що в нас працює незалежна інфраструктура, покращує довіру до нас. Це реальна робоча інфраструктура. Корупція є в усіх країнах світу. Просто хтось з нею не бореться, а хтось має можливість навіть на рівні топкорупціонерів садити за ґрати. Тож наша країна увійшла в клуб країн, які можуть собі це дозволити.

Перші повідомлення про викриття розкрадання у сфері енергетики з’явилися 10 листопада. Національне антикорупційне бюро України та Спеціальна антикорупційна прокуратура в межах операції "Мідас" майже півтора року розслідували справу про схему вимагання "відкатів" у постачальників Енергоатому. Оголошені перші підозри її фігурантам.

Водночас за даними Урядового порталу, 13 листопада до держбюджету України надійшли 5,9 мільярда євро від Європейського Союзу, які спрямують на соціальну та оборонну сфери:

4,1 мільярда євро – частина внеску ЄС у межах ініціативи країн G7 ERA;

1,8 мільярда євро кредиту в межах Ukraine Facility.

Демократичні країни світу, Європейський Союз, Британія, Канада, Америка зацікавлені тому, щоб наша економіка вистояла довше, ніж економіка ворога. Тому кошти нам даватимуть у достатньому обсязі, але, зважаючи на різні останні події, корупційні історії, будуть дуже уважно слідкувати, щоб вони не йшли в незрозумілі напрямки,

– зауважує економіст Олег Гетман.

Як корупційні скандали шкодять Україні?

Політолог Ігор Рейтерович озвучував 24 Каналу думку про те, що корупційна схема в енергетиці й скандал довкола неї можуть негативно позначатися на репутації України. Від перебігу й підсумків справи залежатиме майбутня допомога від партнерів.

Те, як ця ситуація буде розв'язана, чи покарають винних, чи не затягнеться ця справа, чи понесуть відповідальність люди, які мають до цього відношення, теж впливатиме на допомогу, яку ми будемо отримувати від наших партнерів,

– наголосив політолог.

Наразі експерт оцінює ризик отримати проблеми з допомогою від партнерів як малоймовірний.

Усі ті гроші, які вони давали Україні на допомогу, як правило, жорстко контролювалися європейцями через різні структури. До сьогодні я не пам'ятаю прецедентів звинувачень у неправильному розподілі, витратах цих коштів тощо. Тут усе було в межах закону й відповідної процедури. Тобто претензій до України не було,

– пояснив політолог.

Що відомо про корупцію в Енергоатомі й операцію "Мідас"?