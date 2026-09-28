Какими будут минимальная и максимальная пенсия с 1 октября 2026 года

Размер минимальной и максимальной пенсионной выплаты в Украине напрямую зависит от нескольких ключевых экономических показателей. В частности, от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Что изменится в размерах минимальных и максимальных пенсий

В октябре 2026 года минимальные и максимальные выплаты для украинских пенсионеров останутся без изменений. Это связано с тем, что прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, зафиксирован на уровне 2 595 гривен, что сообщается Пенсионным фондом Украины.

Максимальная пенсия в Украине строго ограничена законодательством. Эта выплата не может превышать десяти прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. В августе предельный размер такой выплаты составляет 25 950 гривен.

А вот минимальная пенсия равна указанному прожиточному минимуму. То есть, в настоящее время – 2 595 гривен.

Отметим, что украинцы получают пенсию, которая рассчитывается по специальной формуле. На итоговую сумму напрямую влияют продолжительность страхового стажа, размер официальной заработной платы, с которой уплачивались взносы, а также индивидуальные коэффициенты.

К слову, помимо основного размера пенсии украинцы также могут получить различные надбавки, в частности, по возрасту. В настоящее время такая доплата составляет от 300 до 570 гривен. Ее точный размер зависит от возраста. Получить возрастную надбавку могут пенсионеры старше 70 лет.