Минимальная и максимальная пенсия в июне 2025 года: что ожидает пенсионеров разного возраста

В июне 2025 года размер минимальной и максимальной пенсии в Украине останется на стабильном уровне. Выплаты у пенсионеров разного возраста и категорий могут существенно отличаться.

Какая самая маленькая и самая большая пенсия в Украине

В 2025 году размеры минимальной и максимальной пенсий в Украине остались без изменений. Это связано с тем, что прожиточный минимум и минимальная зарплата не были пересмотрены, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины"О Государственном бюджете Украины на 2025 год".

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Итак, в июне 2025 года установлены следующие размеры пенсий: минимальная пенсия составит 2 361 гривну, а максимальная – 23 610 гривен, что соответствует десятикратному размеру прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Какие социальные показатели будут действовать в июне

К тому, другие ключевые показатели также останутся в июне 2025 года:

минимальная зарплата составит 8 000 гривен;

общий прожиточный минимум – 2 920 гривен;

прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 3 028 гривен;

для детей до 6 лет – 2 563 гривны;

для лиц с инвалидностью или нетрудоспособных – 2 361 гривна.

Обратите внимание! Самый большой прожиточный минимум в размере 3 196 гривен предусмотрен для детей в возрасте от 6 до 18 лет.