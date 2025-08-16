В Украине определили категории лиц, которые смогут получать минимальную пенсию в 6 тысяч гривен. Кому повезло и кто может получать такую выплату в 2025 году, читайте дальше.

Кто может получить минимальную пенсию в размере 6 тысяч гривен?

Если военнослужащий погиб или умер, члены его семьи, которых он содержал, имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

В частности, Закон "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" устанавливает, что пенсия по потере кормильца составляет 30 – 70% денежного обеспечения военного, в зависимости от причины смерти.

Если военный погиб при исполнении обязанностей:

70% денежного обеспечения на одного ребенка;

50% на двух и более детей.

Минимальная гарантированная сумма для каждого ребенка в 2025 году составляет 6 100 гривен.

Важно! Также предусмотрено 70% денежного обеспечения для родителей, жены или мужа военного, минимум 7 800 гривен, независимо от наличия других нетрудоспособных членов семьи.