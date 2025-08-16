Хто отримає мінімум 6 тисяч гривень пенсії
- Члени родини загиблого військовослужбовця можуть отримувати пенсію у зв’язку з втратою годувальника, яка становить 30-70% від грошового забезпечення військового.
- Мінімальна пенсія для дитини у 2025 році становитиме 6 100 гривень, а для батьків або подружжя - мінімум 7 800 гривень.
В Україні визначили категорії осіб, які зможуть отримувати мінімальну пенсію у 6 тисяч гривень. Кому пощастило та хто може отримувати таку виплату у 2025 році, читайте далі.
Хто може отримати мінімальну пенсію у розмірі 6 тисяч гривень?
Якщо військовослужбовець загинув або помер, члени його родини, яких він утримував, мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, повідомляє 24 Канал із посиланням на ПФУ.
Читайте також Пенсії отримають і ті, хто не має стажу: якою буде нова пенсійна реформа
Зокрема, Закон "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" встановлює, що пенсія по втраті годувальника становить 30 – 70% грошового забезпечення військового, залежно від причини смерті.
Якщо військовий загинув під час виконання обов’язків:
- 70% грошового забезпечення на одну дитину;
- 50% на двох та більше дітей.
Мінімальна гарантована сума для кожної дитини у 2025 році становить 6 100 гривень.
Важливо! Також передбачено 70% грошового забезпечення для батьків, дружини чи чоловіка військового, мінімум 7 800 гривень, незалежно від наявності інших непрацездатних членів родини.