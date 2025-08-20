Украинские военные, которые имеют официальную группу инвалидности, могут получать значительные пенсионные выплаты. Конечная сумма зависит от денежного обеспечения, которое имел оборонец.

Кто из военных может получить выплату по инвалидности?

Пенсия по инвалидности вследствие войны назначается, если она получена из-за ряда случаев, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Безоплатную юридическую помощь".

Речь идет о ситуации, когда военный получил ранение, контузию, болезнь или увечье во время:

участия в защите Украины;

выполнения служебных обязанностей;

участия в боевых действиях;

пребывания на фронте;

пребывания в плену.

Также нужно учитывать, что эту пенсию по инвалидности назначают:

если инвалидность наступила во время военной службы;

не позднее 3 месяцев после того, как произошло увольнение с военной службы;

или же позже 3 месяцев после увольнения с военной службы, вследствие наступления травмы, увечья, контузии или болезни, которая возникла, когда лицо служило или находилось в плену.

Какие выплаты могут получить военные с инвалидностью?

Выплаты по инвалидности, вследствие войны, зависят от группы:

граждане с инвалидностью I группы должны получить 100% от размера месячного денежного обеспечения;

инвалидностью II группы – 80%;

инвалидностью III группы – 60%.

В то же время такие выплаты не могут быть меньше установленных минимумов:

для лиц с инвалидностью I группы минимум составляет – 16 847 гривен;

инвалидностью II группы – 13 822 гривны;

инвалидностью III группы – 9 478 гривны.

Как получить пенсию по инвалидности вследствие войны?

Чтобы получить пенсию по инвалидности вследствие войны, нужно обратиться в ТЦК и СП. Туда необходимо подать следующие документы:

выписки из приказов об увольнении или исключении из списков личного состава;

медицинские документы, подтверждающие соответствующее состояние здоровья (исключением являются лица, которые не проходили ВВК);

денежный аттестат;

справка, где указаны различные виды денежного обеспечения военного;

представление о назначении пенсионных выплат (от ТЦК);

расчет выслуги лет военного или же выписка из расчета;

документы, которые подтверждают право на доплаты, повышение и другие надбавки.

Такая выплата назначается на все время инвалидности. А для людей пенсионного возраста – пожизненно.

Обратите внимание! Специалисты ТЦК и СП должны сформировать документы в течение 10 дней, затем их должны передать в ПФУ.