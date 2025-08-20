Хто може отримати мінімальну пенсію більш як 16 тисяч гривень
- Українські військові з інвалідністю можуть отримати пенсію, яка залежить від їх грошового забезпечення та групи.
- Для отримання пенсії по інвалідності, військові повинні подати необхідні документи до ТЦК та СП.
Українські військові, які мають офіційну групу інвалідності, можуть отримувати значні пенсійні виплати. Кінцева сума залежить від грошового забезпечення, яке мав оборонець.
Хто з військових може отримати виплату по інвалідності?
Пенсія по інвалідності внаслідок війни призначається, якщо вона отримана через низку випадків, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Безоплатну правничу допомогу".
Читайте також Урожай в Росії став найгіршим за 17 років, а експорт впав – розвідка
Йдеться про ситуації, коли військовий отримав поранення, контузію, хворобу чи каліцтво під час:
- участі в захисті України;
- виконання службових обов'язків;
- участі у бойових діях;
- перебування на фронті;
- перебування в полоні.
Також потрібно враховувати, що цю пенсію по інвалідності призначають:
- якщо інвалідність настала під час військової служби;
- не пізніше 3 місяців після того, як відбулося звільнення з військової служби;
- або ж пізніше 3 місяців після звільнення з військової служби, внаслідок настання травми, каліцтва, контузії чи хвороби, яка виникла, коли особа служила чи перебувала в полоні.
Які виплати можуть отримати військові з інвалідністю?
Виплати по інвалідності, внаслідок війни, залежать від групи:
- громадяни з інвалідністю I групи мають отримати 100% від розміру місячного грошового забезпечення;
- інвалідністю II групи – 80%;
- інвалідністю III групи – 60%.
Водночас такі виплати не можуть бути менше ніж встановлені мінімуми:
- для осіб з інвалідністю I групи мінімум складає – 16 847 гривень;
- інвалідністю II групи – 13 822 гривні;
- інвалідністю III групи – 9 478 гривні.
Як отримати пенсію по інвалідності внаслідок війни?
Щоб отримати пенсію по інвалідності внаслідок війни, потрібно звернутись у ТЦК та СП. Туди необхідно подати такі документи:
- витяги з наказів про звільнення чи виключення зі списків особового складу;
- медичні документи, що підтверджують відповідний стан здоров'я (винятком є особи, які не проходили ВЛК);
- грошовий атестат;
- довідка, де вказані різні види грошового забезпечення військового;
- подання про призначення пенсійних виплат (від ТЦК);
- розрахунок вислуги років військового або ж виписка з розрахунку;
- документи, які підтверджують право на доплати, підвищення та інші надбавки.
Така виплата призначається на весь час інвалідності. А для людей пенсійного віку – довічно.
Зверніть увагу! Спеціалісти ТЦК та СП мають сформувати документи протягом 10 днів, потім їх мають передати до ПФУ.