Минимальная пенсия будет расти: Кабмин обнародовал цифры

Правительство планирует повысить прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан. То есть минимальную возможную пенсию в Украине. Как именно он изменится, рассказываем далее.

Как будет расти минимальная пенсия в Украине?

По состоянию на 2026 год прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2 595 гривен, сообщает ПФУ.

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Как сообщается в Бюджетной декларации на 2027 – 2029 годы, которую уже утвердил Кабмин, к 2029 году указанный прожиточный минимум вырастет на 29%, то есть до 3 357 гривен.

Ежегодное увеличение будет выглядеть следующим образом:

в 2027 году указанный прожиточный минимум составит 2 878 гривен;

в 2028 году – 3 134 гривны;

в 2029 году – 3 357 гривен.

Необходимо понимать, что это именно минимально возможная пенсия. Для значительного числа пенсионеров минимум будет выше. Например, речь идет о тех, кто имеет полный стаж – 35 лет для мужчин, 30 лет – для женщин. Также важен возраст пенсионера.

Отметим, что прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность определяет максимальный размер пенсии. В 2026 году этот показатель составляет 25 950 гривен.

Напомним, прожиточный минимум в Украине зависит от статуса лица. Например, для трудоспособных лиц по состоянию на 2026 год этот показатель составляет 3 328 гривен. Для детей до 6 лет он – 2 817 гривен, от 6 до 18 лет — 3 512 гривен. В то же время общий показатель прожиточного минимума в этом году – 3 209 гривен.