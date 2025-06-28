Изменения в пенсиях с июля: на что могут рассчитывать украинские пенсионеры

Многие пожилые украинцы живут на минимальные пенсии, поэтому любое увеличение выплат имеет значение. Сколько будут получать отдельные категории с июля, читайте дальше.

Будет ли повышение минимальной пенсии в июле

Последнее повышение пенсий в Украине произошло 1 марта 2025 года в соответствии с индексацией выплат и дополнительной поддержкой уязвимых категорий населения. А вот с 1 июля никаких изменений не предусмотрено, рассказывает 24 Канал.

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В то же время в Пенсионном фонде Украины напомнили, какие минимальные выплаты сейчас получают пенсионеры:

3 758 гривен – для лиц в возрасте от 65 лет с полным страховым стажем (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин);

3 758 гривен – также для тех, кому уже исполнилось 80 лет (стаж – 20/25 лет соответственно);

3 613 гривен – для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет с полным стажем;

3 323 гривны – для лиц до 70 лет с необходимым стажем, а также для людей с инвалидностью I группы (независимо от возраста);

3 038 гривен – для других неработающих пенсионеров, независимо от возраста и вида пенсии.

Отдельно стоит упомянуть о минимальных выплатах для работающих пенсионеров. Они не могут получать меньше чем 2 361 гривну. Это размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.