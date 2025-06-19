Как изменится размер минимальной пенсии с 1 июля

Минимальная пенсия в Украине выросла в 2025 году в результате проведения мартовской индексации. Увеличение произошло лишь для нескольких категорий граждан.

Как изменится размер минимальной пенсии в июле

С 1 июля увеличение минимальной пенсии не предусмотрено, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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То есть, минимальная пенсия и в дальнейшем будет составлять:

3 758 гривен – предоставляется пенсионерам достигшим возраста 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно);

– предоставляется пенсионерам достигшим возраста 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно); 3 613 гривен – выплачивается украинцам в возрасте от 70 лет до 80 лет, которые имеют полный стаж 30/35 лет;

– выплачивается украинцам в возрасте от 70 лет до 80 лет, которые имеют полный стаж 30/35 лет; 3 758 гривен – пенсионерам, которые достигли возраста 80 лет и имеют стаж 20/25 лет (для женщин и мужчин, соответственно);

– пенсионерам, которые достигли возраста 80 лет и имеют стаж 20/25 лет (для женщин и мужчин, соответственно); 3 323 гривен – гражданам в возрасте до 70 лет со страховым стажем 30/35 лет;

– гражданам в возрасте до 70 лет со страховым стажем 30/35 лет; 3 323 гривен – лицам с инвалидностью I группы, независимо от их возраста и количества приобретенного страхового стажа;

– лицам с инвалидностью I группы, независимо от их возраста и количества приобретенного страхового стажа; 3 038 гривен – пенсионерам, которые не работают, но получают пенсию (возраст не имеет, при этом, никакого значения).

Размер пенсионной выплаты при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин из числа лиц в возрасте от 75 до 80 лет не может быть меньше, чем 3 613 гривен,

– отмечает ПФУ.

В то же время нужно заметить, что минимальную пенсию в размере 2 361 гривну получают лица, которые не смогли приобрести достаточного количества стажа, чтобы выйти на заслуженный отдых.

Напомним! Часть украинцев имеет право на компенсационные выплаты. Речь идет о доплате по возрасту. Она и в дальнейшем составляет от 300 до 570 гривен, в зависимости от категории к которой принадлежит лицо.