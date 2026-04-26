Украинцам недоплачивают пенсии: как найти ошибку в выплатах

С течением времени требования к минимальному страховому стажу в Украине стали более жесткими. В связи с этим подходы к исчислению пенсий были пересмотрены, а сам механизм начисления выплат претерпел существенные изменения.

Почему в Украине недоплачивают пенсии?

Проблема недоплат к пенсиям в Украине часто связана не с ошибками в формулах расчета, а с неполным учетом страхового стажа. Именно этот показатель является ключевым для определения размера выплат, поэтому даже незначительные "выпадения" периодов работы могут существенно уменьшить итоговую сумму, объясняет "На пенсии".

В последние годы вопрос стал более актуальным из-за ужесточения требований к стажу. Сейчас для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь полный страховой стаж, поэтому если его не хватает, это непосредственно влияет на уровень выплат.

Заметьте! В то же время Пенсионный фонд постепенно пересматривает ранее назначенные пенсии, что в отдельных случаях позволяет доначислить средства после уточнения данных.

Больше всего проблем возникает с периодами работы до 2004 года. В это время учет трудовой деятельности велся преимущественно по бумажным документам, которые могли быть потеряны, оформлены с ошибками или вообще не сохраниться. Особенно это касается работы в колхозах, на ликвидированных предприятиях или в учреждениях с ненадлежащим кадровым учетом.

Что влияет на зачисление стажа?

После 2004 года ситуация изменилась, однако появились другие риски. Основным основанием для зачисления стажа стал факт уплаты единого социального взноса, отмечает ведомство.

Справочно: Если работодатель не осуществлял такие отчисления или делал это нерегулярно, соответствующие периоды могут не попасть в страховой стаж, даже если человек фактически работал.

Отдельно стоит учитывать, что часть ошибок возникает из-за технических или административных неточностей, такие как: неправильные записи в реестрах, дублирование данных или отсутствие информации об отдельных периодах.

В таких случаях пенсия также может быть меньше, чем должна была бы быть.

Как самостоятельно проверить начисленный страховой стаж?