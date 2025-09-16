Более 460 миллиардов: на какое министерство выделили больше всего денег на 2026 год
- В 2026 году расходы на Министерство социальной политики, семьи и единства увеличатся до 465,4 миллиарда гривен, что на 10,6% больше, чем в 2025 году.
- Финансирование общего фонда Минсоцполитики возрастет до 464,3 миллиарда гривен в 2026 году.
Оборона останется главным приоритетом государства в 2026 году. Однако правительство существенно увеличит расходы и на другие министерства.
Какое министерство увеличит расходы?
Больше всего в следующем году вырастут расходы Министерства социальной политики, семьи и единства, в соответствии с документом о расходах и предоставлении кредитов в 2024-2026 годах, который стал известен журналистам 24 Канала.
На 2025 год на нужды министерства социальной политики, семьи и единства заложили 420,4 миллиарда гривен.
- В бюджете на 2026 год сумму планируют увеличить до 465,4 миллиарда гривен.
- То есть расходы на министерство вырастут на более чем 44,6 миллиарда гривен – примерно на 10,6%.
Заметим, что объем общего фонда Минсоцполитики в этом году составил 419,2 миллиарда гривен. В 2026 году он существенно увеличится – до 464,3 миллиарда гривен.
Важно! Именно из общего фонда министерство финансирует зарплаты работников. Поэтому можно ожидать, что расходы на оплату труда вырастут в следующем году.
Что известно о министерстве социальной политики?
Министерство социальной политики, семьи и единства Украины отвечает за государственную социальную поддержку граждан. Оно обеспечивает пенсии, социальные выплаты, льготы и жилищные субсидии, занимается помощью семьям, детям, ветеранам и внутренне перемещенным лицам, противодействием домашнему насилию и торговле людьми, а также социальной адаптацией военных и людей с особыми заслугами перед страной.
Что известно о государственном бюджете на 2026 год?
В целом расходы государственного бюджета Украины на следующий год составят 4,8 триллиона гривен. Они вырастут на 415 миллиардов гривен по сравнению с 2025 годом. В то же время доходы прогнозируют в 2 триллиона 826 миллиардов гривен, а дефицит ожидают на уровне до 18,4 % ВВП.
Это означает, что Украина будет нуждаться в значительной поддержке международных партнеров. По подсчетам правительства, потребность во внешнем финансировании составит 2 триллиона 79 миллиардов гривен.
Впрочем, как сообщила премьер Юлия Свириденко, социальная устойчивость будет одним из приоритетов следующего года. Поэтому на социальную сферу в 2026 году планируют выделить 467,1 миллиарда гривен – на 45,3 миллиарда больше, чем в 2025 году.