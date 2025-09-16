Оборона останется главным приоритетом государства в 2026 году. Однако правительство существенно увеличит расходы и на другие министерства.

Какое министерство увеличит расходы?

Больше всего в следующем году вырастут расходы Министерства социальной политики, семьи и единства, в соответствии с документом о расходах и предоставлении кредитов в 2024-2026 годах, который стал известен журналистам 24 Канала.

Смотрите также Бюджет Украины на 2026 год: как вырастут расходы на Президента и ОП

На 2025 год на нужды министерства социальной политики, семьи и единства заложили 420,4 миллиарда гривен.

В бюджете на 2026 год сумму планируют увеличить до 465,4 миллиарда гривен.

То есть расходы на министерство вырастут на более чем 44,6 миллиарда гривен – примерно на 10,6%.

Заметим, что объем общего фонда Минсоцполитики в этом году составил 419,2 миллиарда гривен. В 2026 году он существенно увеличится – до 464,3 миллиарда гривен.

Важно! Именно из общего фонда министерство финансирует зарплаты работников. Поэтому можно ожидать, что расходы на оплату труда вырастут в следующем году.

Что известно о министерстве социальной политики? Министерство социальной политики, семьи и единства Украины отвечает за государственную социальную поддержку граждан. Оно обеспечивает пенсии, социальные выплаты, льготы и жилищные субсидии, занимается помощью семьям, детям, ветеранам и внутренне перемещенным лицам, противодействием домашнему насилию и торговле людьми, а также социальной адаптацией военных и людей с особыми заслугами перед страной.

Что известно о государственном бюджете на 2026 год?