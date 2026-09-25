Украине требуются миллиарды долларов на оборону: куда Киев направит средства

Министерство обороны Украины в настоящее время столкнулось с бюджетным дефицитом. Он составляет 27 миллиардов долларов.

Почему Украине нужны десятки миллиардов долларов

Президент Украины Владимир Зеленский в комментарии для 24 Канала подробнее рассказал, куда будут направлены необходимые средства.

По словам Зеленского, в эту сумму действительно входит денежное довольствие военных. Но в целом это деньги на дроны, ракеты и обеспечение воинов.

Владимир Зеленский Президент Украины То октябрь, то ноябрь, то декабрь. Но что важно: где-то треть этих денег, может, даже чуть больше, это январь, февраль, март – дроны.

Если дроны не заказать и не оплатить в октябре и ноябре, то у Украины возникнут серьезные проблемы "в январе и феврале". Поэтому этот вопрос подробно обсуждали с Европейским союзом, с председателем Европейской комиссии и с МВФ.

Мы обсуждали, какие программы могут быть, как помочь Украине. Ну, Международный валютный фонд к военному обеспечению не имеет отношения, к дронам. Там совсем другие вопросы,

– уточнил Владимир Зеленский.

Кроме того, украинский лидер настоятельно просит Еврокомиссию ускорить выделение второго транша в размере 9 миллиардов евро, ведь в январе и феврале необходимо обеспечить поставки соответствующих дронов и ракет.

Напомним, что первый транш Украина получила еще в июне. Речь идет о 3,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи.

Что касается Международного валютного фонда: он поможет Киеву найти часть средств, необходимых для финансовой устойчивости страны в 2027 году. Точная сумма не была названа.