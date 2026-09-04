Мировые цены на продукты бьют рекорды: как атаки России и непогода отразятся на наших кошельках

Мировой продовольственный рынок охватила новая волна нестабильности, которая неизбежно отразится на ассортименте супермаркетов. Геополитические конфликты и климатические аномалии заставляют экспертов бить тревогу по поводу будущего урожая.

Почему мир столкнулся с новым ценовым шоком?

Глобальный продовольственный рынок накрыла новая волна нестабильности, которая неизбежно дойдет до полок супермаркетов, сообщает Bloomberg. Геополитические напряжения и климатические аномалии заставляют экспертов бить тревогу по поводу будущего урожая.

В августе мировые цены на продовольствие взлетели до самого высокого уровня с конца 2022 года. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), общий индекс стоимости продовольствия вырос на 1,9% по сравнению с июлем. Главными драйверами этого скачка стали зерновые, сахар и молочные продукты.

Глобальные рынки переживают неспокойные времена из-за целого комплекса проблем, в которых ключевую роль играет агрессия России. Напряженность в Черноморском регионе резко возросла с середины июля, ведь Россия готовится усилить атаки на Украину, пытаясь заблокировать экспорт нашего зерна. Это прямой удар по мировой продовольственной безопасности, который вынуждает трейдеров закладывать военные риски в стоимость каждой тонны пшеницы.

Добавляет проблем и природа, а также геополитика. Надежды на мирное соглашение между США и Ираном тускнеют, а Европа страдает от плохих урожаев, что делает континент более зависимым от импорта и усиливает конкуренцию за ресурсы. В то же время угроза мощного климатического явления Эль-Ниньо (аномальное потепление вод Тихого океана, вызывающее засухи и наводнения) означает, что погодные риски никуда не исчезнут в ближайшее время.

Что это означает для обычных покупателей

Хотя индекс ФАО отслеживает оптовые цены на международных рынках, эти изменения неизбежно отразятся на розничных ценах. Глобальная стоимость пшеницы в августе выросла на 2,6%, а сахар вообще взлетел на 11,9%. Для обычного потребителя это означает, что уже через несколько месяцев ценники на хлеб, выпечку, сладости и молочные продукты в супермаркетах могут неприятно удивить, ведь производители переложат рост затрат на конечных покупателей.

Эксперты уже не первый месяц наблюдают за приближением этого кризиса. Фьючерсы (контракты на будущие поставки) на ключевые сельскохозяйственные культуры, такие как пшеница и кукуруза, уже достигли многолетних максимумов. Более того, индекс Bloomberg Agriculture Spot, который отслеживает 10 основных агропродуктов, в августе подскочил более чем на 13%. Это самый стремительный рост с июля 2012 года, что делает глобальные продовольственные рынки крайне уязвимыми к новым инфляционным шокам.

Ранее мы писали, что мировые цены на основные сельскохозяйственные культуры подскочили более чем на 13% за август, что стало самым стремительным ростом с июля 2012 года. Главными причинами скачка стали атаки на портовую инфраструктуру Черного моря и экстремальная жара из-за климатических аномалий.