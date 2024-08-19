Могут ли мобилизовать пенсионеров МВД

Сейчас украинские вооруженные силы нуждаются в пополнении. Именно поэтому, по мнению Минобороны, пенсионеры тоже могут стать на учет.

Мобилизуют ли пенсионеров МВД

Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что мобилизации подлежат даже некоторые пенсионеры.

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Дмитрий Лазуткин Спикер Минобороны Государственные служащие, которые являются военнообязанными и не имеют бронирования, подлежат мобилизации на общих основаниях. Речь идет о том, что эти люди также на воинском учете и также могут быть привлечены в Силы обороны.

Согласно новому закону пенсионеры, которые принадлежали к силовым структурам, также обязаны стоять на воинском учете. Речь идет о тех, кто ушел на пенсию после службы в Министерстве обороны, Нацполиции и тому подобное.

Заметьте! Еще 16 июля закончилось время, которое предоставилось военнообязанным для обновления данных.