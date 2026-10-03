Могут ли пенсионеры выехать из Украины: что будет с выплатами

Вопрос пересечения государственной границы остается одним из самых острых для многих украинских семей. Однако для людей старшего возраста действуют совершенно иные механизмы, которые напрямую влияют на их кошелек.

Разрешат ли пенсионерам выезжать за границу

Мужчины, достигшие 60-летнего возраста и оформили пенсию, могут свободно покидать территорию Украины без каких-либо мобилизационных ограничений. Для женщин таких запретов вообще не существует, однако главной проблемой после переезда становится сохранение финансовой поддержки со стороны государства, что сообщает Государственная пограничная служба.

Сам факт пребывания за границей не означает автоматического прекращения выплаты пенсии, уверяют в Пенсионном фонде. Украинцы могут и в дальнейшем получать свои законные средства даже за сотни километров от дома, если будут соблюдать правила.

Что будет с пенсионными выплатами после переезда

Однако здесь есть важный нюанс, касающийся формата вашего выезда. Если вы официально оформляете постоянное место жительства (ПМЖ) за границей, государство может выплатить вам пенсию авансом сразу за шесть месяцев вперед.

Далее все будет зависеть от международных соглашений с конкретной страной, поэтому эксперты настоятельно рекомендуют проконсультироваться с ПФУ еще до того, как начать паковать чемоданы.

Как получать украинскую пенсию в Польше

Для многих пожилых людей, нашедших приют в соседней стране, украинская пенсия остается крайне важной, ведь цены на лекарства и продукты в ЕС значительно выше. Украинцы могут претендовать даже на минимальную польскую пенсию, если имеют необходимый страховой стаж: 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Пенсионный возраст в Польше составляет 60 и 65 лет соответственно. Однако стоит помнить, что контроль за этими выплатами осуществляет польское Управление социального страхования (ZUS). Если вы решите вернуться в Украину, часть польских доплат могут отменить.

Что решения в отношении пенсионеров принимались ранее?

Система социальной защиты в Украине постоянно адаптируется к реалиям военного времени. Напомним, как уже сообщалось, по достижении 60-летнего возраста часть украинок может рассчитывать на дополнительные выплаты, в том числе на надбавки за длительный стаж свыше 30 лет.

Кроме того, государство предусмотрело четкую градацию возрастных надбавок: пенсионеры от 70 до 75 лет дополнительно получают 300 гривен ежемесячно, а после 80 лет эта сумма увеличивается до 570 гривен.