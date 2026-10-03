Чи випустять пенсіонерів за кордон

Чоловіки, які досягли 60-річного віку та оформили пенсію, можуть вільно залишати межі України без жодних мобілізаційних обмежень. Для жінок таких заборон взагалі не існує, однак головним викликом після переїзду стає збереження фінансової підтримки від держави, про що повідомляє Державна прикордонна служба.

Сам факт перебування за кордоном не означає автоматичного припинення пенсії, заспокоюють у Пенсійному фонді. Українці можуть і надалі отримувати свої законні кошти навіть за сотні кілометрів від дому, якщо дотримуватимуться правил.

Що буде з пенсійними виплатами після переїзду

Проте тут є важливий нюанс щодо формату вашого виїзду. Якщо ви офіційно оформлюєте постійне місце проживання (ПМП) за кордоном, держава може виплатити вам пенсію авансом одразу за шість місяців наперед.

Далі все залежатиме від міжнародних угод з конкретною країною, тому експерти наполегливо радять проконсультуватися з ПФУ ще до пакування валіз.

Як отримувати українську пенсію у Польщі

Для багатьох літніх людей, які знайшли прихисток у сусідній країні, українська пенсія залишається критично важливою, адже ціни на ліки та продукти в ЄС значно вищі. Українці можуть претендувати навіть на мінімальну польську пенсію, якщо мають необхідний страховий стаж: 20 років для жінок та 25 років для чоловіків.

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Пенсійний вік у Польщі становить 60 та 65 років відповідно. Проте варто пам'ятати, що контроль за цими виплатами здійснює польське Управління соціального страхування (ZUS). Якщо ви вирішите повернутися в Україну, частину польських доплат можуть скасувати.

Які рішення щодо пенсіонерів ухвалювалися раніше?

Система соціального захисту в Україні постійно адаптується до реалій воєнного часу. Нагадаємо, як вже повідомлялося, після досягнення 60-річного віку частина українок може розраховувати на додаткові виплати, серед яких бонуси за тривалий стаж понад 30 років.

Крім того, держава передбачила чітку градацію вікових надбавок: пенсіонери від 70 до 75 років додатково отримують 300 гривень щомісяця, а після 80 років ця сума зростає до 570 гривень.