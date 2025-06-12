Как Молдова будет действовать в случае энергетического шантажа со стороны России

Если Россия будет оказывать давление на Молдову через энергетику, Кишинев уже имеет соответствующие механизмы противодействия. Подробно о плане действий рассказала президент Молдовы Майя Санду.

Как Молдова будет сопротивляться

Помочь Молдове в противодействии шантажу может Украина, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины.

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Если Россия попытается это сделать снова, у нас уже будут те же механизмы и инструменты, и мы поможем людям в регионе,

– сказала Санду.

В свою очередь Зеленский заверил, что Украина поддержит Молдову, если она окажется в энергетическом кризисе. Речь шла в том числе о кризисе, который произошел в начале 2025 года, когда Россия прекратила поставки газа в непризнанное Приднестровье для давления на Молдову.

Президент Молдовы также рассказала, что для правого берега Днестра к новому отопительному сезону планируют построить новую высоковольтную линию электропередач, которая соединит их напрямую с Румынией. Сейчас там проходит линия, которая была построена во времена Советского Союза и использовалась для шантажа.

Какие планы Россия имеет на Молдову

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия планирует захватить Одессу. Российские военные планы указывают на этот регион "для создания хаоса" – город Одесса, а затем к границе с Молдовой и Румынией.

Зеленский отметил, что в случае поражения Европы в Молдове в этом году, это поощрит Россию еще больше вмешиваться в дела юго-восточных европейских стран.

Поддержка европейской Молдовы, а не пророссийских или олигархических сил является чрезвычайно важной задачей для всех нас,

– отметил Зеленский.

В то же время президент Молдовы Майя Саду заявила, что Россия не остановится даже на ее стране, если не остановить ее в Украине.