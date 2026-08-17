Морские перевозки становятся рекордно дорогими: СМИ назвали две причины роста цен

Стоимость перевозки грузов через мировые морские узкие места за последний месяц резко выросла. Причиной роста стоимости являются войны, а также изменения климата.

Почему морские перевозки становятся дороже

Это усиливает опасения относительно подорожания товаров для потребителей и в очередной раз подчеркивает уязвимость глобальных цепочек поставок, что пишет FT.

Сочетание военных конфликтов и низкого уровня воды из-за продолжительных засух в Европе и Латинской Америке привело к рекордному росту ставок на ключевых транспортных маршрутах. В частности, через Панамский канал, Рейн, Красное и Черное моря.

Затянувшийся конфликт на Ближнем Востоке, из-за которого Ормузский пролив фактически закрылся для судоходства, также вызывает глобальные побочные эффекты. В настоящее время суда вынуждены менять маршруты в поисках альтернативных источников энергоносителей.

Ранее около пятой части мировых поставок нефти и газа проходило через этот водный путь из Персидского залива.

Ставки на перевозку нефти из стран Персидского залива в Азию 10 августа достигли 15,22 доллара за баррель из-за угрозы атак на танкеры, связанные с Саудовской Аравией, которые пытаются пройти через пролив Баб-эль-Мандебский пролив. Это самый высокий показатель с 2005 года.

В Черном море ставки на перевозку танкерами в Средиземное море на этой неделе также достигли самого высокого уровня как минимум с 2005 года.

В то же время стоимость прохода через Панамский канал достигла рекордных значений из-за падения уровня воды, а также из-за высокой загруженности канала – частично вследствие конфликта на Ближнем Востоке.

Цены на прохождение через обе системы шлюзов Панамского канала, рассчитанные на суда разных размеров, в начале августа установили рекорды – 1,1 миллиона долларов и 2,5 миллиона долларов соответственно. Это самые высокие показатели за всю историю наблюдений Argus.

В то же время засухи в Европе привели к опасно низкому уровню воды в Рейне, ключевой реке, обслуживающей тяжелую промышленность Германии. Стоимость баржевых перевозок по Рейну в Кельн, Дуйсбург, Франкфурт и Карлсруэ достигла самого высокого уровня с 2012 года.

Аналогичная тенденция наблюдается и на рынке контейнерных перевозок. Например, средние спотовые ставки на перевозку контейнеров с Дальнего Востока на восточное побережье США выросли на 234% в годовом исчислении – до 10 249 долларов за 40-футовый контейнер.

Напомним, что жара сильно повлияла на ситуацию в мире в этом году. Например, в Европе цены на электроэнергию "взлетели" на фоне жары.

Кроме того, погодные условия в Европе влияют на будущий урожай. Проблема заключается в том, что почва во многих регионах остается чрезвычайно сухой.