Об этом пишет Bloomberg.

Как страны Персидского залива тайно перевозят нефть?

Страны Персидского залива используют скрытую схему транспортировки нефти через Ормузский пролив. После прохождения узкой водной артерии нефть перегружают на другие танкеры в Оманском заливе.

По информации Bloomberg, такая схема стала важным каналом поставок для мирового нефтяного рынка после начала войны на Ближнем Востоке. Она позволяет производителям продолжать экспорт, несмотря на значительные риски для судоходства.

Танкеры, проходящие через Ормузский пролив, могут отключать транспондеры, потому что отслеживать их маршруты и реальные объемы перевозок становится сложнее. По данным источников Bloomberg, объемы нефти, транспортируемой таким образом, могут превышать 4 миллиона баррелей в сутки. В то же время точные цифры установить сложно, поскольку экипажи судов из соображений безопасности не раскрывают информацию о своем местонахождении.

Данные мониторинга судов от Bloomberg, Kpler и Vortexa свидетельствуют о том, что челночные перевозки используют ОАЭ, Ирак, Катар и Кувейт. Масштабы операции также подтверждают спутниковые данные Sentinel-1 Европейского Союза. У побережья Омана сейчас находятся около 150 судов, среди которых большие нефтяные танкеры и балкеры. Для сравнения: в январе в этом районе находилось около 40 судов. Значительная часть из них в настоящее время ожидает перегрузки нефти с танкеров, проходящих через пролив. ОАЭ активно продолжают экспорт.

Национальная нефтяная компания Adnoc уже продала покупателям в разных странах около 135 миллионов баррелей нефти и объявила о новом раунде продаж.

Несмотря на использование такой схемы, судоходство в регионе остается опасным. По данным источников Bloomberg, с начала конфликта атакам подверглись 23 судна Adnoc. В результате этих инцидентов один член экипажа погиб, еще 20 получили ранения. Собеседники агентства также предполагают, что реальное количество атак может быть больше, чем признается публично.

Саудовская Аравия, которая ранее практически не использовала челночные перевозки, также начала активнее применять подобную схему. Одной из причин является рост угрозы для судоходства в Красном море из-за атак поддерживаемых Ираном йеменских хуситов.

Отметим, что на прошлой неделе два судна загружали нефть в саудовском экспортном хабе Рас-Таннура. В то же время национальная танкерная компания Bahri сосредоточила у побережья Омана 16 супертанкеров общей вместимостью около 38 миллионов баррелей и ожидает прибытия еще трех.