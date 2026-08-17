Про це пише Bloomberg.

Як країни Перської затоки таємно перевозять нафту?

Країни Перської затоки використовують приховану схему транспортування нафти через Ормузьку протоку. Після проходження вузької водної артерії нафту перевантажують на інші танкери в Оманській затоці.

За інформацією Bloomberg, така схема стала важливим каналом постачання для світового нафтового ринку після початку війни на Близькому Сході. Вона дозволяє виробникам продовжувати експорт, попри значні ризики для судноплавства.

Танкери, які проходять Ормузькою протокою, можуть вимикати транспондери, через що відстежити їхні маршрути та реальні обсяги перевезень стає складніше. За даними джерел Bloomberg, обсяги нафти, які транспортуються таким способом, можуть перевищувати 4 мільйони барелів на добу. Водночас точні цифри встановити складно, оскільки екіпажі суден з міркувань безпеки не розкривають інформацію про своє місцезнаходження.

Дані відстеження суден Bloomberg, Kpler і Vortexa свідчать, що човникові перевезення використовують ОАЕ, Ірак, Катар і Кувейт. Масштаби операції також підтверджують супутникові дані Sentinel-1 Європейського Союзу. Біля узбережжя Оману зараз перебувають близько 150 суден, серед яких великі нафтові танкери та балкери. Для порівняння, у січні в цьому районі перебувало близько 40 суден. Значна частина нині очікує на перевантаження нафти з танкерів, які проходять протоку. ОАЕ активно продовжують експорт.

Національна нафтова компанія Adnoc уже продала покупцям у різних країнах близько 135 мільйонів барелів нафти та оголосила про новий раунд продажів.

Попри використання такої схеми, судноплавство в регіоні залишається небезпечним. За даними джерел Bloomberg, від початку конфлікту атакам зазнали 23 судна Adnoc. Внаслідок цих інцидентів один член екіпажу загинув, ще 20 отримали поранення. Співрозмовники агентства також припускають, що реальна кількість атак може бути більшою за ту, яку публічно визнають.

Саудівська Аравія, яка раніше майже не використовувала човникові перевезення, також почала активніше застосовувати подібну схему. Однією з причин є зростання загрози для судноплавства в Червоному морі через атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів.

Зазначимо, минулого тижня два судна завантажували нафту в саудівському експортному хабі Рас-Таннура. Водночас національна танкерна компанія Bahri зосередила біля узбережжя Оману 16 супертанкерів загальною місткістю близько 38 мільйонів барелів та очікує прибуття ще трьох.