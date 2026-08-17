Чому морські перевезення стають дорожчими

Це посилює побоювання щодо подорожчання товарів для споживачів і вкотре підкреслює вразливість глобальних ланцюгів постачання, про що пише FT.

Поєднання військових конфліктів та низького рівня води через тривалі посухи в Європі та Латинській Америці призвело до рекордного зростання ставок на ключових транспортних маршрутах. Зокрема через Панамський канал, Рейн, Червоне та Чорне моря.

Тривалий конфлікт на Близькому Сході, через який Ормузька протока фактично закрилася для судноплавства, також спричиняє глобальні побічні ефекти. Наразі судна змушені змінювати маршрути в пошуках альтернативних джерел енергоносіїв.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Раніше близько п'ятої частини світових поставок нафти й газу проходило через цей водний шлях із Перської затоки.

Ставки на перевезення нафти з країн Перської затоки до Азії 10 серпня сягнули 15,22 долара за барель через загрозу атак на танкери, які пов'язані із Саудівською Аравією, що намагаються пройти через Баб-ель-Мандебську протоку. Це найвищий показник із 2005 року.

У Чорному морі ставки на перевезення танкерами до Середземного моря цього тижня також досягли найвищого рівня щонайменше з 2005 року.

Водночас вартість проходження Панамським каналом досягла рекордних значень через падіння рівня води, а також через високий рівень завантаженості каналу – частково внаслідок конфлікту на Близькому Сході.

Ціни на проходження через обидві системи шлюзів Панамського каналу, розраховані на судна різних розмірів, на початку серпня встановили рекорди – 1,1 мільйона доларів та 2,5 мільйона доларів відповідно. Це найвищі показники за всю історію спостережень Argus.

Водночас посухи в Європі призвели до небезпечно низького рівня води в Рейні, ключовій річці, якою обслуговується важка промисловість Німеччини. Вартість баржових перевезень Рейном до Кельна, Дуйсбурга, Франкфурта та Карлсруе досягла найвищого рівня з 2012 року.

Схожа тенденція спостерігається і на ринку контейнерних перевезень. Наприклад, середні спотові ставки на перевезення контейнерів із Далекого Сходу до східного узбережжя США зросли на 234% у річному вимірі – до 10 249 доларів за 40-футовий контейнер.

Нагадаємо, що спека сильно вплинула на ситуацію у світі цьогоріч. Наприклад, у Європі "підскочили" ціна на електроенергію на тлі спеки.

Крім того, погодні умови в Європі впливають на майбутній врожай. Проблема полягає у тому, що ґрунт у багатьох регіонах залишається надзвичайно сухим.