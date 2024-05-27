Новые выплаты для украинцев: как не попасть на удочку мошенников

Мошенники используют различные методы для обмана. В частности, обращаются к гражданам под видом именитых организаций, чтобы украсть средства.

Как действуют мошенники

Некоторые украинцы начали получать сообщения в мессенджере о новых социальных выплатах. Деньги якобы предоставляют украинские банки, в частности Ощадбанк.

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На самом деле банки не осуществляют никаких выплат. Таким образом мошенники только хотят узнать личные данные доверчивых граждан, чтобы получить доступ к их счетам.

Напоминаем, банк никогда не запрашивает информацию о номере карты, CVV карты. Ни в коем случае нельзя переходить по ссылке в таких сообщениях и вводить данные своих карт. Это может привести к потере средств со счета,

– говорится в сообщении Ощадбанка.

Как не стать жертвой аферы

Дабы не стать жертвой мошенников, нужно обезопасить свои личные данные. Чтобы это сделать вы можете принять такой комплекс мер:

используйте сложный пароль;

обеспечьте двухфакторную аутентификацию ваших аккаунтов;

храните конфиденциальные данные в недоступном для посторонних лиц месте (например, не стоит записывать PIN на карте);

контактируйте с представителями банка только через официальные каналы связи.

Если вы получили подозрительный звонок или сообщение, не спешите отвечать. Лучше самостоятельно связаться с банком и узнать все детали.

Телефон контакт-центра, ссылки на соцсети и чаты в мессенджерах, вы можете найти на официальном сайте каждого банка.