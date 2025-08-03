В Украине введено военное положение. Продолжается мобилизация. Соответственно мужчины призывного возраста не могут свободно выезжать за границу.

В каком возрасте пенсионеры могут выезжать за границу?

Военнообязанными считаются мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, сообщает 24 Канал.

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Напомним! Сейчас украинцы могут уйти на пенсию на общих условиях в 60, 63 и 65 лет.

Соответственно, если мужчина вышел на пенсию после 60 лет, он может свободно выезжать за границу. Для женщин этих ограничений нет в целом.

В то же время следует учитывать как надолго лицо выезжает за границу. Ведь время пребывания влияет на возможность выплаты пенсии.

Обратите внимание! Если пенсионер выезжает за границу на ПМЖ, ему может быть выплачена пенсия за 6 месяцев.

Кто сможет уйти на пенсию в 2025?

Чтобы уйти на пенсию, лицо должно приобрести достаточно стажа. В этом году минимумы такие: