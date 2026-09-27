Работающие и неработающие пенсионеры: одинаковы ли у них выплаты и льготы

Многие украинцы вынуждены продолжать работать даже после выхода на заслуженный отдых. Однако такой шаг чреват скрытыми последствиями, которые могут неожиданно повлиять на ежемесячные выплаты от государства.

Что изменится для работающих пенсионеров

Официальное трудоустройство после выхода на заслуженный отдых – это не только дополнительный доход, но и изменение правил игры с государством. Как отмечают в Пенсионном фонде, статус работающего лица автоматически лишает человека права на определенные гарантированные минимальные выплаты и надбавки.

То есть, только что вы официально устраиваетесь на работу, размер вашей пенсии могут пересмотреть не в вашу пользу. Однако ПФУ также подчеркивает, что после увольнения пенсионер может получить надбавки и повышения, предусмотренные именно для неработающих лиц.

Как официальная работа может увеличить будущие выплаты

Несмотря на потерю некоторых текущих доплат, работа на пенсии имеет стратегическую финансовую выгоду. За каждого официально трудоустроенного работника работодатель уплачивает единый социальный взнос (ЕСВ), что позволяет непрерывно накапливать страховой стаж.

Когда вы отработаете не менее 24 месяцев после назначения пенсии, государство проведет автоматический перерасчет. Интересно, что при таком пересчете могут быть учтены не только дополнительные годы стажа, но и новая, более высокая заработная плата, что существенно повысит базовую сумму выплаты.

Какие льготы и скидки остаются у работающих граждан

Важно понимать, что трудовая книжка на столе у работодателя не отменяет ваших базовых социальных гарантий. Работающие пенсионеры сохраняют законное право на бесплатный проезд в городских автобусах, трамваях, троллейбусах и пригородных электричках.

Кроме того, вы по-прежнему освобождаетесь от уплаты земельного налога, если площадь участка не превышает установленных лимитов. А если вы решили вести собственный бизнес и зарегистрировали ФЛП, государство полностью освобождает вас от уплаты ЕСВ за себя.

Какие требования к стажу и возрастные льготы действуют в 2026 году

Напомним, что пенсионная система Украины ежегодно ужесточает требования к будущим пенсионерам. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2026 году, необходимо иметь за плечами не менее 33 лет страхового стажа, иначе придется ждать до 63 или 65 лет.

В то же время для тех, кто уже на пенсии, действуют приятные возрастные надбавки: по достижении 70 лет ежемесячно доплачивают 300 гривен, после 75 лет – 456 гривен, а 80-летние получают дополнительные 570 гривен.