Що зміниться для працюючих пенсіонерів

Офіційне працевлаштування після виходу на заслужений відпочинок – це не лише додатковий дохід, але й зміна правил гри з державою. Як зазначають у Пенсійному фонді, статус працюючої особи автоматично позбавляє людину права на певні гарантовані мінімальні виплати та надбавки.

Тобто, щойно ви офіційно влаштовуєтеся на роботу, розмір вашої пенсії можуть переглянути не на вашу користь. Однак ПФУ також наголошує, що після звільнення пенсіонер може отримати надбавки та підвищення, які передбачені саме для непрацюючих осіб.

Як офіційна робота може збільшити майбутні виплати

Попри втрату деяких поточних доплат, робота на пенсії має стратегічну фінансову вигоду. За кожного офіційно працевлаштованого працівника роботодавець сплачує єдиний соціальний внесок (ЄСВ), що дозволяє безперервно накопичувати страховий стаж.

Коли ви відпрацюєте щонайменше 24 місяці після призначення пенсії, держава проведе автоматичний перерахунок. Цікаво, що під час такого перегляду можуть врахувати не лише додаткові роки стажу, а й нову, вищу заробітну плату, що суттєво підніме базову суму виплати.

Які пільги та знижки залишаються у працюючих громадян

Важливо розуміти, що трудова книжка на столі у роботодавця не скасовує ваших базових соціальних гарантій. Працюючі пенсіонери зберігають законне право на безкоштовний проїзд у міських автобусах, трамваях, тролейбусах та приміських електричках.

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Крім того, за вами залишається звільнення від сплати земельного податку, якщо ділянка не перевищує встановлених лімітів. А якщо ви вирішили вести власний бізнес і зареєстрували ФОП, держава повністю звільняє вас від сплати ЄСВ за себе.

Які вимоги до стажу та вікові бонуси діють у 2026 році

Нагадаємо, що пенсійна система України щороку посилює вимоги до майбутніх пенсіонерів. Щоб вийти на пенсію у 60 років у 2026 році, необхідно мати за плечима щонайменше 33 роки страхового стажу, інакше доведеться чекати до 63 або 65 років.

Водночас для тих, хто вже на пенсії, діють приємні вікові надбавки: після досягнення 70 років щомісяця доплачують 300 гривень, після 75 років – 456 гривень, а 80-річні отримують додаткові 570 гривень.