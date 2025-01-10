Выход на пенсию без стажа: возможно ли это в 2025 году

Не все украинцы могут выйти на пенсию по возрасту в 60 лет, в частности те, кто не имеет достаточного страхового стажа. Что делать в таком случае и предусмотрены ли выплаты вместо пенсии, читайте дальше.

Как получать пенсионные выплаты без стажа

Как уже отмечалось, для лиц без достаточного стажа при достижении пенсионного возраста традиционные выплаты не предусмотрены. Однако, уже с 65 лет такие граждане могут претендовать на социальную помощь, более известную как соцпенсию по возрасту, передает 24 Канал со ссылкой на Дію.

Читайте также: Как вырос минимальный страховой взнос с начала 2025 года

Впрочем, ее могут получить не все. Выплата не назначается в ряде случаев. В частности, если:

Лицо получает пенсию, работает или имеет другой доход.

Кто-то из семьи сделал покупку или оплату более 50 тысяч гривен за год до обращения.

Среднемесячный доход семьи превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Выявленные дополнительные доходы, не указаны в декларации.

Лицо или его семья владеют вторым жильем, превышающим 21 квадратный метр на человека, или более чем одним транспортным средством.

Более того, эта социальная пенсия по возрасту для лиц без трудового стажа пересчитывается раз в шесть месяцев с учетом изменений в имущественном состоянии и доходах.