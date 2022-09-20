Миссия МВФ скоро начнет работу над новой специальной программой с Украиной

Миссия Международного валютного фонда приступит к работе над новой специальной программой с Украиной. Это случится уже в октябре.

Соответствующую информацию сообщил Денис Шмыгаль 20 сентября. Об этом премьер договорился в Нью-Йорке с руководительницей Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

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МВФ начнет работу над новой программой

Миссия МВФ начнет работу над новой специальной программой с Украиной уже в октябре,

– сообщил Шмыгаль.

Премьер добавил, что об этом договорились с руководительницей Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой в Нью-Йорке, а также обозначили следующие шаги двустороннего сотрудничества.

Также Денис Шмыгаль поблагодарил Фонд и Кристалину Георгиеву за быстрое реагирование на вызовы, вставшие перед Украиной из-за войны, и за предоставление 1,4 миллиарда долларов помощи.

МВФ предоставит Украине 1,4 миллиарда долларов

Владимир Зеленский рассказал, что Международный валютный фонд выделил 1,4 млрд долларов дополнительной поддержки Украине.

Во время телефонного разговора с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой Владимир Зеленский поблагодарил за выделенные 1,4 миллиарда долларов дополнительной поддержки.

Обсудили будущее сотрудничество для укрепления финансовой стабильности Украины,

– отметил украинский лидер.

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