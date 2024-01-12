В МВФ назвали точную сумму международной помощи, которая нужна Украине в 2024 году

Украина до сих пор имеет существенные потребности в финансировании дефицита государственного бюджета в 2024 году. В МВФ назвали точную сумму международной помощи, которая нужна стране.

Какая сумма нужна Украине

Директор МВФ по коммуникациям Джули Козак на брифинге в Вашингтоне сообщила, что в фонде оценили, какие объемы финансирования нужны Украине в 2024 году.

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По нашим оценкам, стране понадобится финансирование в размере около 42 миллиардов долларов, включая официальную донорскую поддержку в размере около 32 миллиардов долларов,

– объяснила она.

Также она подчеркнула, что очень важно, чтобы Украина получила необходимое финансирование для стабильности экономического положения, а международные доноры выполнили свои обязательства.

Власть достигла очень значительного прогресса в выполнении своих обязательств по EFF в сложных условиях. В рамках программы были достигнуты все цели, а также достигнут очень хороший прогресс на структурном фронте,

– добавила она.

К слову, в декабре МВФ завершил второй обзор EFF Украины. После этого фонд выплатил около 900 миллионов долларов и доказал общий объем выплат по программе до 4,5 миллиарда долларов.

ООН призвала доноров активизироваться

Представительница Управления по вопросам координации гуманитарных вопросов Эдем Восорну призвала международных спонсоров активизировать помощь Украине. Также она напомнила, что более 14,6 миллиона украинцев (40%) нуждаются в гуманитарной помощи, а еще 4 миллиона до сих пор имеют статус ВПЛ.

Пока идет война в Украине и растут гуманитарные потребности, финансовая поддержка не должна ослабевать... В 2024 году мы призываем всех доноров еще раз активизироваться и помочь народу Украины,

– сказала она.

К слову, более 6,3 миллиона украинцев находятся в статусе беженцев и ищут помощи в других странах.