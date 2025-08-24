За более чем 30 лет независимости золотовалютные резервы Украины как падали, с наибольшим сокращением в 2014 году, так и росли. Всего с 1992 года по 2025 год их уровень вырос более чем на 40 миллиардов долларов. А в мае этого года резервы достигли рекордного показателя за всю историю независимости – 46,7 миллиарда долларов.

Какой уровень международных резервов был с 1992 года?

По данным The World Bank, в 1992 году международные резервы Украины были довольно скромными – всего почти 469 миллионов долларов. Впрочем, в 1993 году их уровень существенно сократился – до 166,1 миллиона долларов, проанализировал 24 Канал.

В 1994 году произошел заметный рост уровня – до 664,5 миллиона долларов, а в 1995 году вообще пересекло отметку в более чем 1 миллиард долларов.

В 1996 году золотовалютные резервы составляли самый высокий показатель с начала обретения независимости Украины – 1,97 миллиарда долларов.

Еще больше они выросли в 1997 году, когда достигли 2,36 миллиарда долларов. Зато в 1998 году резервы стремительно сократились – до 792,9 миллиона долларов.

После такого спада международные валютные резервы только росли: в 1999 году они составляли уже 1,09 миллиарда долларов, в 2000 году – 1,48 миллиарда долларов, а в 2001 году – 3,09 миллиарда долларов.

По состоянию на конец 2002 года резервы были на уровне 4,46 миллиарда долларов, а в 2003 году – почти 7 миллиардов.

Какие изменились резервы в начале "нулевых"?

Данные НБУ свидетельствуют, что в 2003 году валовые международные резервы Украины составляли почти 7 миллиардов долларов США. А начиная с 2004 года международные резервы Украины начали стремительно расти.

Поэтому, по сравнению с 2003 годом, они составляли уже 9,7 миллиарда долларов.

С 2005 года по 2007 год резервы с 19,4 миллиарда долларов выросли до 32,5 миллиарда долларов. Хотя в 2008 году они немного просели – до 31,5 миллиарда долларов.

В 2009 году резервы снова сократились – до 26,5 миллиарда долларов, а в следующем году стремительно наполнились – до 34,6 миллиарда долларов.

Похожая ситуация случилась в 2011 году и 2012 году, когда резервы первое составляли 31,8 миллиарда, а затем резко опустились до 24,5 миллиарда долларов.

Впервые с 2008 года резервы в 2013 году сократились до чуть более, чем 20 миллиардов долларов. А в 2014 году, когда Россия начала оккупацию территорий Украины, они составили вообще только 7,54 миллиарда долларов – почти как в 2003 году.

С 2015 года золотовалютные резервы начали наполняться и составляли 13,3 миллиарда. В 2016 году – уже 15,5 миллиарда долларов, а в 2017 году – 18,8 миллиарда долларов.

Показатели с 2018 года по 2020 годы выросли с 20,8 миллиарда долларов до 29,14 миллиарда долларов.

Что было с международными резервами после полномасштабного вторжения?

Чуть больше, чем на 11 миллиардов за год пополнились резервы в 2021 году – почти 40 миллиардов долларов.

В то же время с началом полномасштабной войны в 2022 году они сократились до 28,5 миллиарда долларов, но уже с 2023 года достигли снова существенного показателя в 40,5 миллиарда долларов.

Важно! В 2024 году они впервые за историю независимости Украины достигли 43,8 миллиарда долларов. Зато по состоянию на июль 2025 года составляют 43 миллиарда долларов.