Какой была минималка за более чем 30 лет независимости?

В 1996 году, когда в обращение ввели гривну, минимальная зарплата в Украине составляла 15 гривен, что в соотношение к курсу доллара того времени составляло чуть больше, чем 8 долларов. В 1997 году показатели были на таком же уровне, узнал 24 Канал.

Однако уже в 1998 году минималка выросла до 55 гривен на конец года, или до 22,5 доллара в эквиваленте. В дальнейшем размер зарплаты менялся следующим образом:

В 1999 и 2000 годах минимальная зарплата достигла 74 гривен и учитывая официальный курс доллара, эта сумма была на уровне почти 18 долларов.

В 2000 году размер минимальной зарплаты относительно доллара достиг 21,7 доллара. В нацвалюте украинцы тогда получали сумму в 118 гривен.

С 2001 по 2005 годы минимальная зарплата со 140 гривен достигла до 332 гривен, что в соотношении от 26 долларов до 64,8 доллара.

А с 2006 по 2008 годы сумма изменилась с 400 гривен до 605 гривен, то есть с 79,2 доллара до 115 долларов.

Заметьте! Период с 2000 года по 2008 год часто называли "доллар по 5", ведь на протяжении 8 лет курс не менялся с отметки 5 долларов.

В 2009 году минимальная зарплата была на уровне 744 гривен, а это было тогда 95,5 доллара. Курс доллара в тот период начал расти.

В 2010 году соотношение минимальной зарплаты к курсу доллара составляло 922 гривны, или 116,26 доллара. А с 2011 по 2013 годы минималка выросла до 1 218 гривен, что составляло тогда 152,44 доллара.

Несмотря на то, что минималка в 2014 году сохранилась на уровне 2013 года, однако из-за роста курса долларовый эквивалент минимальной зарплаты снизился до 102,5 доллара. В то же время в 2015 году он снизился почти вдвое – до 63 долларов.

Все начало меняться в 2017 году, когда минимальную зарплату повысили до 3 200 гривен. В соотношении это было немного больше, чем 120 долларов. А в 2018 году размер был установлен на уровне 3 723 гривнах, или почти 137 долларов. В 2019 году – это 4 173 гривны, или 161,5 доллара.

В течение 2020 – 2025 годов минималка выросла с 5 000 гривен до 8 000 гривен, что в долларовом эквиваленте – от 185,4 доллара до 188,23 доллара.

Интересно! Если минимальный размер относительно курса доллара на сегодня на уровне 188 долларов, то размер средней зарплаты относительно курса американской валюты – 552 доллара.