Стоимость электроэнергии "на сутки вперед" обвалилась до самого низкого уровня за более чем 2 года

На рынке электроэнергии Украины зафиксированы самые низкие цены за более чем два года. Основной причиной стало резкое сокращение спроса, в то время как предложение сократилось значительно меньше.

Почему электроэнергия с предоплатой резко подешевела

Средневзвешенная цена на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РДН) на 11 июля 2026 года снизилась до 1992 гривен за мегаватт-час, что стало самым низким показателем с апреля 2024 года. Об этом свидетельствуют данные "Оператора рынка", на которые ссылается ExPro.

Также исторический минимум за аналогичный период продемонстрировал индекс базовой нагрузки, который опустился до 1914 гривен за МВт-ч.

Главной причиной такого падения стало резкое сокращение спроса. По сравнению с предыдущими сутками он уменьшился сразу на 30%, тогда как объем предложения сократился лишь на 5%. Именно такой дисбаланс привел к существенному снижению рыночных цен.

В то же время действующий тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Он будет актуален как минимум до 31 октября 2026 года. Такова цена электроэнергии для населения.

Как отмечают аналитики, на ситуацию повлиял запуск аукционов по долгосрочной продаже электроэнергии. Отныне компании могут заранее приобрести необходимые объемы ресурса по фиксированной цене на квартал, полгода или даже год. Такой механизм снижает необходимость для бизнеса активно покупать электроэнергию на рынке "на сутки вперед", что и отразилось на спросе. В то же время для предприятий это означает возможность лучше планировать расходы, защититься от резких ценовых колебаний и сделать энергетические затраты более прогнозируемыми.

Недавно же мы рассказывали о том, что в Украине растут долги за тепло. Премьер-министр Юлия Свириденко назвала это "большой проблемой" и добавила, что задолженность перед "Нафтогазом" составляет 180 миллиардов гривен.