Зима близко: на сколько долгими могут быть отключения света в этом году

Приближается зима. Энергосистема Украины до сих пор оправляется от российских атак. Сейчас в большинстве украинских городов нет отключений, однако, впоследствии ограничения могут вернуться.

Как долго будут продолжаться отключения

Эксперт Святослав Павлюк в комментарии 24 Каналу отметил, что украинцам стоит готовиться к новым отключениям. Ведь из-за снижения температуры, возрастет потребление электроэнергии.

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Святослав Павлюк Исполнительный директор ассоциации Энергоэффективные города Украины Я думаю, что до декабря отключения будут более-менее стабильными, не длинными, а вот в январе – феврале отключения могут быть довольно существенными. Это даже может быть до половины времени (12 часов – 24 Канал).

Павлюк отмечает, что оптимистическим сценарием является отсутствие новых атак со стороны врага. Однако готовиться нужно к худшему.

Обратите внимание! По словам Павлюка, на количество отключений будет влиять и то, как быстро энергетики смогут восстановить поврежденные энергетические предприятия.