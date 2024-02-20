Доллар резко подорожал на наличном рынке: сколько стоит валюта

Доллар на наличном рынке за сегодня, 20 февраля, вырос существенно в цене. Валюта в банках и на черном рынке подорожала более чем на 20 копеек. Евро в банках добавило к стоимости целых 30 копеек.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 20 февраля, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38 гривен (+20 копеек против 19 февраля), а продажа – 38,50 гривны (+10 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 41 гривну (+30 копеек), а продажа – в среднем за 41,75 гривны (+20 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,46 гривны (+21 копейка), а продажа – 38,60 гривны (+25 копеек).

(+21 копейка), а продажа – (+25 копеек). Евро покупают по 41,60 гривны (+20 копеек), а продают за 41,82 гривны (+17 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,01 гривны (-7 копеек), а продажа – 38,76 гривны (+22 копеек), по данным finance.ua.

(-7 копеек), а продажа – (+22 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 41,32 гривны (-5 копеек), а продажа – 41,98 гривны (+17 копеек).

Каким будет курс весной

Как рассказал 24 Каналу эксперт Даниил Монин, в марте ожидаются деньги от Евросоюза и от МВФ, которые будут способствовать улучшению платежного баланса.

Даниил Монин Экономический эксперт НБУ показал, что готов уменьшать международные резервы на 2 миллиарда долларов в месяц.

Монин говорит, что, скорее всего, есть надежда, что американцы тоже будут определяться за март с поддержкой Украины.

Поэтому видится скорее курс около 38 гривен на весну,

– добавляет эксперт.

Но как отмечает эксперт, для бюджета все же выгоднее более высокий курс. Монин считает, что вариант, когда валюта будет расти в цене, возможен, но до прихода денег от Евросоюза.