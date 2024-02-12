Подорожал ли доллар резко за выходные

По состоянию на утро, 12 февраля, валюты в банках остались почти без изменений. Впрочем, на черном рынке наблюдается существенный рост цены доллара и евро.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 12 февраля, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,60 гривны (без изменений по сравнению с 9 февраля), а продажа – 38,10 гривны (+7 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 40,60 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 41,35 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,08 гривны (+12 копеек), а продажа – 38,18 гривны (+13 копеек).

(+12 копеек), а продажа – (+13 копеек). Евро покупают за 41,30 гривны (+18 копеек), а продают за 41,50 гривны (+25 копеек).

Курс в обменниках

По состоянию на 9 февраля, в обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,77 гривны (+8 копеек), а продажа – 38,15 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.

(+8 копеек), а продажа – (+4 копейки), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 40,87 гривны (-17 копеек), а продажа – 41,49 гривны (+10 копеек).

Курс на этой неделе

Банкир Тарас Лесовой в разговоре с 24 Каналом говорит, что межбанк и в дальнейшем будет влиять на курс на наличном рынке.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Так же как и в течение всего периода действия режима "управляемой гибкости", формирование курсов на наличном рынке будет зависеть от курсов межбанка. Кроме того, в течение недели на рынке возможны частые и разносторонние курсовые колебания. По большому счету рынок уже приспособился к такому явлению.

Лесовой прогнозирует, что на межбанке валюта будет колебаться в диапазоне 37,5 – 38,5 гривны за доллар и 40 – 42 гривны за евро, на наличном рынке 37,8 – 39 гривен за доллар и 41 – 43 гривны за евро.

Курсовые изменения на межбанке будут в пределах 0,2 гривны, на наличном рынке – 0,3 – 0,5 гривны. А разница между курсами покупки и продажи на межбанке не будет более 0,1 гривны.

На наличном рынке все зависит от финансового учреждения: