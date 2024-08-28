Изменения на валютном рынке: достигнет ли евро 47 в начале осени

По всем признакам в течение следующей недели, сенсационных изменений на валютном рынке не произойдет. С наступлением осени любые колебания будут в меру прогнозируемыми и достаточно "хилыми".

Какие тенденции господствуют на валютном рынке

Банкир Тарас Лесовой в своем комментарии 24 Каналу уточнил, что в конце августа продолжится период приспособления рынка к новым курсовым реалиям. При этом, любые изменения будут незначительными и прогнозируемыми.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Важно подчеркнуть, что постепенные изменения на валютном рынке уже трансформировались в новые "коридоры" допустимых изменений: как и в предыдущую неделю основные колебания американского доллара будут происходить в пределах 41 – 41,7 гривен за доллар на межбанке и 41 – 42 гривен за доллар на наличном рынке с вероятным достаточно медленным смещением нижней границы коридоров.

Лесовой уточняет, что девальвация гривны по итогам августа может составить до 1,2 – 1,4%. Курсовые показатели за этот период изменились так:

по состоянию на 1 августа официальный курс составлял 41 гривна за доллар;

на 1 сентября – 41,4 – 41,6 гривны.

Каким будет курс валют

Коридоры валютных изменений ожидаются незначительные. На межбанке в этот период они будут такие:

доллар – 41 – 41 41,7 гривны;

евро – 43 – 45,5 гривны.

На наличном рынке:

доллар будет 41 – 42 гривны;

евро – 43,5 – 46,5 гривны.

Текущие курсовые колебания будут составлять в этот период:

на межбанке: до 0,2 – 0,3 гривны;

в комбанках: до 0,3 – 0,5 гривны;

в обменных пунктах: до 0,5 гривны.

Разница между курсами покупки и продажи изменится так:

на межбанке: до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро;

в коммерческих банках: до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро;

в обменных пунктах: до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро.

В то же время разница между курсами межбанка и наличного рынка будет достигать 0,3 – 0,5 гривны. А вот средние курсовые отклонения не превысят 2%.