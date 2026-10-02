Военным выделяют более 50 миллиардов: откуда правительство возьмет деньги на выплаты
Вопрос финансового обеспечения украинских защитников остается одним из самых острых на фоне дефицита госбюджета. Однако государство нашло способ гарантировать своевременное поступление средств на счета бойцов и их семей.
Сколько выделили на зарплаты военным
Об этом в пятницу, 2 октября, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
По его словам, несмотря на значительный дефицит государственного бюджета, правительство направляет на выплаты военным и их семьям более 50 миллиардов гривен.
Это позволит в октябре произвести выплаты своевременно и в полном объеме,
– отметил глава правительства.
Необходимые средства перераспределяются из специального резерва, предназначенного для сектора безопасности и обороны.
Оборона – безусловный приоритет. Обеспечиваем необходимые ресурсы для своевременных и полных выплат нашим военным.
Подобный механизм Кабмин уже применял в сентябре. Тогда правительство направляло 33,6 миллиарда гривен на выплаты военным и членам их семей из резерва сектора безопасности и обороны.
- Из этой суммы 25,9 миллиарда гривен было предусмотрено на ежемесячное денежное обеспечение военнослужащих ВСУ;
- еще 7,7 миллиарда гривен – на единовременную помощь в случае гибели, инвалидности или частичной утраты трудоспособности военнослужащего.
Напомним, в конце сентября Корецкий сообщал, что дополнительная потребность оборонного бюджета Украины составляет 27 миллиардов долларов. Часть средств правительство планирует обеспечить за счет экономии государственных средств, оптимизации и перераспределения расходов.
Остальное финансирование Украина пытается привлечь от международных партнеров. По словам премьера, эти деньги нужны, в частности, для обеспечения Сил обороны дронами, ракетами, техникой и другими средствами. Корецкий также заявлял, что правительство намерено до 15 октября принять необходимые решения для получения обещанной международной финансовой помощи.