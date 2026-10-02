Сколько выделили на зарплаты военным
Об этом в пятницу, 2 октября, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
По его словам, несмотря на значительный дефицит государственного бюджета, правительство направляет на выплаты военным и их семьям более 50 миллиардов гривен.
Это позволит в октябре произвести выплаты своевременно и в полном объеме,
– отметил глава правительства.
Необходимые средства перераспределяются из специального резерва, предназначенного для сектора безопасности и обороны.
Оборона – безусловный приоритет. Обеспечиваем необходимые ресурсы для своевременных и полных выплат нашим военным.
Подобный механизм Кабмин уже применял в сентябре. Тогда правительство направляло 33,6 миллиарда гривен на выплаты военным и членам их семей из резерва сектора безопасности и обороны.
- Из этой суммы 25,9 миллиарда гривен было предусмотрено на ежемесячное денежное обеспечение военнослужащих ВСУ;
- еще 7,7 миллиарда гривен – на единовременную помощь в случае гибели, инвалидности или частичной утраты трудоспособности военнослужащего.
Напомним, в конце сентября Корецкий сообщал, что дополнительная потребность оборонного бюджета Украины составляет 27 миллиардов долларов. Часть средств правительство планирует обеспечить за счет экономии государственных средств, оптимизации и перераспределения расходов.
Остальное финансирование Украина пытается привлечь от международных партнеров. По словам премьера, эти деньги нужны, в частности, для обеспечения Сил обороны дронами, ракетами, техникой и другими средствами. Корецкий также заявлял, что правительство намерено до 15 октября принять необходимые решения для получения обещанной международной финансовой помощи.