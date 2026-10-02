Скільки виділили на зарплати військовим

Про це у п'ятницю, 2 жовтня, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, попри значний дефіцит державного бюджету, уряд спрямовує на виплати військовим та їхнім родинам понад 50 мільярдів гривень.

Це дозволить у жовтні провести виплати вчасно та в повному обсязі,

– зазначив глава уряду.

Необхідні кошти перерозподіляють зі спеціального резерву, призначеного для сектору безпеки і оборони.

Сергій Корецький Прем'єр-міністр України Оборона – безумовний пріоритет. Забезпечуємо необхідний ресурс для своєчасних і повних виплат нашим військовим.

Подібний механізм Кабмін уже застосовував у вересні. Тоді уряд спрямовував 33,6 мільярда гривень на виплати військовим та членам їхніх сімей із резерву сектору безпеки й оборони.

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Із цієї суми 25,9 мільярда гривень передбачали на щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ;

Ще 7,7 мільярда гривень – на одноразову допомогу у разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності військовослужбовця.

Нагадаємо, наприкінці вересня Корецький повідомляв, що додаткова потреба оборонного бюджету України становить 27 мільярдів доларів. Частину уряд планує забезпечити за рахунок економії державних коштів, оптимізації та перерозподілу видатків.

Інше фінансування Україна намагається залучити від міжнародних партнерів. За словами прем'єра, ці гроші потрібні, зокрема, для забезпечення Сил оборони дронами, ракетами, технікою та іншими засобами. Корецький також заявляв, що уряд має намір до 15 жовтня ухвалити необхідні рішення для отримання обіцяної міжнародної фінансової допомоги.