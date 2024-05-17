Где проживает наибольшее количество пенсионеров в Украине

Сейчас в Украине живет более 10 миллионов пенсионеров. Их количество выросло в мае.

В какой области живет больше всего пенсионеров

Абсолютным рекордсменом среди всех областей стала Днепропетровская. Там проживает ориентировочно 870,4 тысячи пенсионеров.

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В столице живет чуть меньше – 731,1 человека. Закрывает тройку лидеров Харьковская область – 694,1 тысячи пенсионеров.

Общее количество лиц, официально вышедших на пенсию, по состоянию на 1 мая составляет 10,159 миллиона граждан. Это на 4 тысячи больше людей, чем в апреле.

Как пенсионеры получают свои выплаты

С января по апрель 2024 года количество пенсионеров сократилось на 362 тысячи человек.

На банковские счета свои пенсионные выплаты получают 8,082 миллиона человек. Остаются популярными и услуги Укрпочты, ими пользуются 2,077 миллиона пенсионеров.

Какие банки для получения пенсии украинцы выбирают чаще всего:

в Приватбанке получают средства 58,7% пенсионеров, то есть 4 744 миллиона человек;

Ощадбанк – 30,8% – 2 487,3 миллиона человек;

Райффайзен Банк – 3,8% – 311,4 тысячи человек.

Еще 539,6 тысячи человек получают средства в других финансовых учреждениях. Их доля составляет 6,7% от общего количества.