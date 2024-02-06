Почему пенсионеры со статусом переселенца могут не получить свои выплаты

Представители Минсоцполитики опровергли информацию о блокировках карт пенсионеров. Но объяснили почему действительно могут не поступать средства.

Что говорят в Минсоцполитики

В Министерстве объяснили, что именно имела в виду чиновница Дарья Марчак. Речь идет об информации относительно блокировки средств пенсионеров на счетах, если ими не пользуются 6 месяцев.

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Минсоцполитики не давало никаких комментариев относительно любой блокировки банковских карточек украинских граждан. Во-первых, потому что ни одной нормы такого плана нет в законодательстве или нормативных актах, регулирующих сферу социального обеспечения. Во-вторых, потому что Минсоцполитики не имеет ни полномочий, ни технической возможности влиять на деятельность банков по блокированию банковских карт,

– говорится в сообщении Министерства

Понимаем, под влиянием Минсоцполитики, блокировка карточек происходить не может. Однако, пенсионеры все же могут не получать свои пенсии, речь идет о тех, кто имеет статус ВПЛ с 24 февраля 2022 года.

Почему приостанавливаются выплаты

Средства действительно могут не поступать на счета пенионеров-переселенцев, если они не используют деньги в течение полугода. Однако нужно понимать, что пенсия начисляется и в дальнейшем, просто не зачисляется непосредственно лицу.

Причина этого – то, что значительная часть пенсионеров из числа ВПЛ, зарегистрированных как ВПЛ до 24.02.2022 года, проживает на временно оккупированной территории. В такой ситуации государство не имеет возможности оперативно выяснять информацию о том, не потерял ли владелец карты к ней доступ и является ли владелец живым,

– сообщают представители Министерства

Чтобы продолжить получать эти средства, пенсионеру просто нужно выйти на связь и подтвердить личность. Более того, гражданину вернут деньги, которые все это время начислялись, но не передавались на его банковский счет.